Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі були зіграні чергові матчі регулярного чемпіонату.
НХЛ, регулярний чемпіонат
1 березня
Айлендерс - Бостон - 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
Тампа-Бей - Калгарі - 4:3 (1:0, 3:2, 0:1)
Лос-Анджелес - Нью-Джерсі - 2:1 (0:1, 1:0, 0:0)
Флорида - Чикаго - 2:3 (1:1, 0:1, 1:0)
Оттава - Детройт - 4:3 (0:1, 1:1, 2:1)
Торонто - Ванкувер - 4:2 (2:2, 0:0, 2:0)
Монреаль - Кароліна - 4:3 (1:0, 2:1, 0:2)
Сент-Луїс - Даллас - 4:3 (1:1, 2:1, 0:1)
Нешвілл - Колорадо - 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)
Арізона - Баффало - 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)
Едмонтон - Вінніпег - 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Сан-Хосе - Піттсбург - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)