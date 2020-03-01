Дніпро з труднощами переграв Білий Барс у регулярному чемпіонаті

Херсонська команда святкувала домашню перемогу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 березня, у матчі 39 туру УХЛ херсонський Дніпро приймав Білий Барс.

У другому періоді господарі закинули дві шайби. За 5 хвилин до завершення основного часу зустрічі гості одну шайбу відіграли.

УХЛ. Регулярний сезон

39 тур, 1 березня

Дніпро - Білий Барс 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Шайби: 1:0 - 37:36 Луговий, 2:0 - 38:31 Ромашенко, 2:1 - 55:11 Бабинець

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