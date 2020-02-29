 Кременчук знищив Крижаних Вовків і забезпечив собі перше місце в регулярному чемпіонаті | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
Мій профіль
Дніпро-1 завдяки хет-трику Супряги переміг Динамо у 20 турі УПЛ
Вчора 20:54 2112
Ультрас Динамо викрикували образливі гасла на адресу Дніпро-1
Сьогодні 17:43 189 1
Реал Мадрид - Барселона: анонс і прогноз
Сьогодні 17:11 327
Вест Гем - Саутгемптон: онлайн-трансляція матчу 28 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 16:59 259
Колос - Карпати: онлайн-трансляція матчу 20 туру УПЛ.LIVE
Сьогодні 16:58 2313
Львів у меншості сенсаційіно вирвав нічию в Олександрії в 20 турі УПЛ
Сьогодні 15:53 372
Магучіх перемогла на турнірі у Норвегії
Вчора 22:15 1454
Дніпро-1 – Динамо 3:1. Відео голів
Вчора 21:36 1926
Без Підручного та Прими: Україна оголосила склад на спринт чемпіонату Європи
Вчора 19:45 1178
Маркевич вказав на проблему Шахтаря
Вчора 16:13 2748
Блоги
Ультрас Динамо викрикували образливі гасла на адресу Дніпро-1
Ультрас Динамо викрикували образливі гасла на адресу Дніпро-1 Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:43 183 1
Хавбек Олександрії забив гол-красень у ворота Львова
Хавбек Олександрії забив гол-красень у ворота Львова Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:57 803
Гравці Динамо взяли участь у здачі крові
Гравці Динамо взяли участь у здачі крові Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:49 232
Бенфіка – Шахтар, рецензія на фільм про Динамо і допінг Бєсєдіна - ТаТоТаке
Бенфіка – Шахтар, рецензія на фільм про Динамо і допінг Бєсєдіна - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 12:20 405
Золотий фініш Підручного з прапором України на чемпіонаті Європи
Золотий фініш Підручного з прапором України на чемпіонаті Європи Valeriy Ruchka
Вчора 11:56 2667
Про призові за чемпіонат світу, претензії Суркіса та життя в селі - Денис Попов
Про призові за чемпіонат світу, претензії Суркіса та життя в селі - Денис Попов Valeriy Ruchka
27.02.2020 13:51 1314
35 років тому київський Сокіл єдиний раз в історії виграв медалі чемпіонату СРСР
35 років тому київський Сокіл єдиний раз в історії виграв медалі чемпіонату СРСР Valeriy Ruchka
26.02.2020 20:19 3467
11 років тому Кравець зробив епічний дубль у ворота Валенсії
11 років тому Кравець зробив епічний дубль у ворота Валенсії Valeriy Ruchka
26.02.2020 19:16 1002
Чиновники Міністерства культури, молоді та спорту отримали космічні премії за січень
Чиновники Міністерства культури, молоді та спорту отримали космічні премії за січень Андрій Твердохліб
26.02.2020 12:20 3650
Син Кріштіану Роналду завів акаунт в Instagram. У нього уже 1 млн підписників
Син Кріштіану Роналду завів акаунт в Instagram. У нього уже 1 млн підписників Valeriy Ruchka
26.02.2020 10:58 613
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:12 Футбол Моурінью назвав терміни повернення Кейна 31
18:11 Блог Фейл дня. Вест Гем забив у ворота Саутгемптона після грубої помилки голкіпера 43
17:58 Футбол Лаціо розібрався із Болоньєю та вийшов на перше місце у Серії А 132
17:45 Футбол Десна - Маріуполь 4:0. Відео голів 140
17:43 Блог Ультрас Динамо викрикували образливі гасла на адресу Дніпро-1 189 1
17:29 Футбол Кадар: Це неправда, що я пішов на конфлікт із Михайличенком заради трансферу 437
17:11 Футбол Реал Мадрид - Барселона: анонс і прогноз 327
17:10 Футбол Львів - Олександрія 1:1. Відео голів 339
16:59 Пряма трансляція Вест Гем - Саутгемптон: онлайн-трансляція матчу 28 туру АПЛ. LIVE 259
16:58 Пряма трансляція Колос - Карпати: онлайн-трансляція матчу 20 туру УПЛ.LIVE 2313
16:56 Хокей. УХЛ Кременчук знищив Крижаних Вовків і забезпечив собі перше місце в регулярному чемпіонаті 123
16:40 Футбол Крістал Пелес обіграв Брайтон у 28 турі АПЛ 212
16:28 Футбол Десна розгромила Маріуполь у 20 турі УПЛ 560
16:15 Біатлон Меркушина потрапила на квіткову церемонію в спринті на чемпіонаті Європи 536
15:53 Футбол Львів у меншості сенсаційіно вирвав нічию в Олександрії в 20 турі УПЛ 372
15:33 Футбол Ферстаппен: Жодна машина не може працювати ідеально на стадії передсезонних тестів 326
15:13 Хокей Білий Барс - Донбас 2:4. Огляд матчу 329
14:57 Блог Хавбек Олександрії забив гол-красень у ворота Львова 813
14:56 Футбол Сон буде ізольованим на два тижні після повернення з Південної Кореї 398
14:49 Блог Гравці Динамо взяли участь у здачі крові 233
14:31 Бокс Лопес: Бій з Ломаченко закінчиться тільки за одним сценарієм - нокаутом 1734
14:12 Футбол Матч Ювентус - Інтер перенесений через коронавірус 445
14:00 Пряма трансляція Вотфорд - Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 28 туру АПЛ. LIVE 224
13:46 Футбол Лучкевич та Гречишкін вийдуть в основі Олександрії в матчі з Львовом 432
13:45 Пряма трансляція Десна - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 20 туру УПЛ.LIVE 401

Кременчук знищив Крижаних Вовків і забезпечив собі перше місце в регулярному чемпіонаті

Сьогодні 16:56 123 0
Дмитро Орлов оформив покер
Кременчук знищив Крижаних Вовків і забезпечив собі перше місце в регулярному чемпіонаті
#УХЛ, #Крижані Вовки, #Кременчук

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 лютого, у стартовому матчі 39 тур УХЛ Кременчук приймав Крижані Вовки.

Гра завершилась переконливою перемогою Кременчука з рахунком 14:1.

Відзначимо, що ця перемога достроково забезпечила Кременчук перше місце в регулярному чемпіонаті Української хокейної ліги - Парі-Матч.

УХЛ. Регулярний сезон

39 тур, 29 лютого

Кременчук – Крижані Вовки 14:1 (3:0, 8:0, 4:1)

Шайби: 1:0 Орлов (Хрішпенц, Созонов), 9:27; 2:0 Гриценко (Грицких, Толстушко), 13:52; 3:0 Кисельов (Бондарук, Бабрусев, - більш), 18:19; 4:0 Созонов (Орлов, Хрішпенц, - більш.), 21:54; 5:0 Гриценко (Ворона, Толстушко), 22:38; 6:0 Бондарук (Кисельов, Бабрусев), 24:59; 7:0 Орлов (Пукс), 25:16; 8:0 Ворона (Гриценко, Грицких), 25:44; 9:0 Бондаренко (Олійник, Чердак), 26:12; 10:0 Бондарук (Кисельов, Серанов), 26:52; 11:0 Орлов (Пукс, Созонов), 27:20; 12:0 Орлов (Созонов), 49:16; 12:1 Дворник (Шабанов, Мікульчик, - меньш), 54:41; 13:1 Олійник (Бабрусев, Варава), 59:09; 14:1 Чердак (Олійник, Бондаренко), 59:41.

Нагадаємо, Донбас переграв Білий Барс у 38 турі УХЛ.

Коментарі ()