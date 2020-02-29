Донбас декласував Динамо у регулярному чемпіонаті

Донбас зайняв друге місце у регулярному чемпіонаті

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 лютого, у матчі 39 тур УХЛ Донбас приймав Динамо.

Вся гра проходила за одним і тим же сценарієм - господарі закидали, скільки хотіли, а гості - скільки змогли. У підсумку Донбас виграв з різницею у 10 шайб.

Після 39 зіграних матчів, донеччани набрали 92 очки і остаточно завоювали друге місце в турнірній таблиці. Лідер чемпіонату Кременчук посів перше місце, набравши 96 очок.

УХЛ. Регулярний сезон

39 тур, 29 лютого

Донбас - Динамо 13:3 (3:1, 6:0, 4:2)

Шайби: 1:0 - Захаров (Пангелов-Юлдашев - Подзіньш), 3:31, 2:0 - Коренчук (Мілёхін), 3:47, 3:0 - Волков (Карамнов - Шишлянніков), 12:38 3:1 - Абаджян (Лісін - Борисов), 14:38 4:1 - Пангелов-Юлдашев (Разумов - Мазур), 22:32 5:1 - Колесніковс (Подзіньш), 23:19, 6:1 - Подзіньш (Захаров) , 27:17, 7:1 - Шишлянніков (Волков), 28:55, 8:1 - Шишлянніков (Волков), 32:50, 9:1 - Подзіньш (Васильєв - Яковлєв), 34:11, 10:1 - Костиков (Захаров - Подзіньш), 49:57, 11:1 - Мазур (Пангелов-Юлдашев - Карпенко), 53:18, 11:2 - Федоров (Праведний), 53:49, 12:2 - Васильєв (Коренчук - Яковлєв ), 55:01, 13:2 - Волков (Карамнов - Колесніковс), 58:29, 13:3 - Кашевко, 59:52.

Нагадаємо, Донбас переграв Білий Барс у 38 турі УХЛ.