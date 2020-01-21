Анонс 30-го туру чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч

В рамках регулярного чемпіонату відбудеться 3 чергових матчі

22 січня, стартує 30-й тур чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч, в рамках якого Білий Барс відправиться в гості до Донбасу, Кременчук вдома прийматиме МХК Динамо, а Крижані Вовки зустрінуться з Дніпром.

22 січня

18:30 Донбас — Білий Барс, пряма трансляція — телеканал XSPORT

Тур в Дружківці почнуть місцевий Донбас і білоцерківський Білий Барс. Минулий тур обидва клуби закінчили по-різному - донеччани в серії булітів виграли у Кременчука, а білоцерківці вперше в сезоні поступилися столичним Крижаним Вовкам.

Героями матчу в Кременчуці стали Віталій Карамнов, який реалізував переможний буліт, і Степан Горячевських, який нейтралізував чотири з п'яти кидків противника. У Білого Барса єдиною шайбою в матчі відзначився Микита Лєсников, однак це не допомогло його команді обіграв столичний клуб і залишити перемогу за собою.

Варто відзначити, що на наразі, донеччани посідають третю сходинку в турнірній таблиці з 59 балами, а "барси" міцно закріпилися на четвертому місці, набравши 38 очок.

З 4 очних зустрічей в трьох випадках перемогу святкував Донбас і тільки 1 раз в овертаймі білоцерківцям вдалося залишити тріумф за собою. Тоді переможну шайбу на свій рахунок записав капітан "барсів" Владислав Куцевич.

До слова, це була єдина поразка донеччан від команд нижньої трійки в поточному сезоні. А ось Басри в сезоні 2019/20 можуть похвалитися тим, що вони забирали очки у всіх лідерів чемпіонату.

Рахунок в чотирьох матчах між цими клубами становить 19:6 на користь Донбасу, а два з чотирьох матчів закінчувалися "всуху" на користь донеччан. Найрезультативнішою зустріччю між цими клубами став матч в Дружківці, який закінчився з рахунком 7:3 на користь господарів майданчика.

Найбільше у ворота Білого Барса забивав Віталій Лялька - на його рахунку 4 шайби в ворота Кирила Кучера, а Ілля Коренчук і Євген Нікіфоров відзначилися 3 влучними кидками.

У Білого Барса найрезультативнішими гравцями проти донеччан є Сергій Бабинець та Владислав Куцевич - в їх активі по 2 голи, також по 1 точному кидку на рахунку у Дениса Бородая і Дмитра Зозовського.

18:30 Кременчук — МХК Динамо, пряма трансляція — сайти УХЛ та XSPORT.ua

Одночасно в Кременчуці зустрінуться лідер поточного розіграшу УХЛ-Парі-Матч Кременчук, який має в своєму активі 72 очки і відрив від найближчого конкурента в 13 балів, і аутсайдер МХК Динамо, який з 4 пунктами займає 6 рядок в турнірній таблиці.

Минулий тур обидва клуби завершили поразками. Кременчужани в серії булітів поступилися Донбасу, реалізувавши на один кидок менше. А МХК Динамо мало не створив сенсацію, але все одно двічі поступився херсонському Дніпру.

Не дивлячись на поразки "щукам", можна сказати, що у харків'ян нарешті з'явилася впевненість у своїх силах і гольове везіння - в обох матчах "динамівці" закинули по три шайби.

Кременчук, у свою чергу, провів дуже щільний і в'язкий поєдинок проти свого принципового противника з Донецька, відігравши всі три періоди і овертайм абсолютно на рівних - як за рахунком, так і по грі. А ось в серії післяматчевих кидків кременчужани реалізували один з п'яти кидків проти двох у Донбасу, дозволивши донеччанам вивезти з Кременчука 2 очка.

Всі 4 очні зустрічі між Кременчуком і МХК Динамо завершилися перемогами "містян" з загальним рахунком 41:2. Ті єдині дві шайби в складі харківської команди на свій рахунок записали Євген Абаджян і Богдан Наливайко.

Варто відзначити, що за три крайніх сезони УХЛ-Парі-Матч "динамівцям" ще жодного разу не вдавалося обіграти клуб з Кременчука. Остання зустріч між цими командами завершилася перемогою кременчужан з рахунком 12:1. Тоді "містяни" першими серед усіх клубів УХЛ-Парі-Матч відзначилися сотою закинутою шайбою - автором ювілейного голу став Дмитро Созонов.

Також варто відзначити, що хет-триком відзначився захисник Владислав Грицьких, а дублі собі в актив записали Микола Кисельов та Дмитро Созонов.

23 січня

19:00 Дніпро — Крижані Вовки, пряма трансляція — сайти УХЛ та XSPORT.ua

Тур в Херсоні своєю зустріччю закриють місцевий Дніпро і столичні Крижані Вовки. На даний момент, "щуки" йдуть другими в турнірній гонці, набравши 59 балів в 28 поєдинках, а Вовки з 17 очками закріпилися на п'ятому місці.

Всі очні зустрічі між цими клубами завершувалися перемогами херсонців із загальним рахунком 42:9. Найбільший рахунок був зафіксований в листопаді, коли на 13 шайб "щук" кияни відповіли лише 2 влучними кидками.

Минулий тур обидва клуби завершили перемогами - Дніпро двічі в Харкові обіграв МХК Динамо, а Крижані Вовки з дублем Андрія Удовиченка вперше в сезоні обіграли Білий Барс.

За підсумком двох матчів Дніпра проти "динамівців" форвард Руслан Ромащенко заробив 5 (1+4) очок, а Олександр Каракулько відзначився 4 (1+3) очками. А у киян, крім Андрія Удовиченка, ще одним героєм зустрічі став голкіпер Микита Петленко, який своєю надійною грою не дозволив білоцерківцям відігратися.