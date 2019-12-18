Українці здобули чергову перемогу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України U-20 розгромила однолітків із Естонії у заключному матчі чемпіонату світу в дивізіоні IB, який відбувається в Києві.

Україна змогла відігратися із 0:2 та здобула переконливу перемогу над Естонією.

У підсумку Україна завершила чемпіонат світу в дивізіоні IB на третьому місці, крім Естонії обігравши Італію і Польщу. Угорщина стала чемпіоном і піднялася в дивізіон IА, а Італія понизилась у класі.

Чемпіонат світу U-20

Дивізіон IB. 5-й тур

Україна U-20 – Естонія U-20 7:3 (2:2, 4:0, 1:1)

Шайби: 0:1 - Йоги (Йоги, Киік) 10:14, 0:2 - Лодейкін (Киік, Комбе - біл.) 16:23, 1:2 - Морозов (Логачов, Ратушний) - 17:22, 2:2 - Кривошапкін (Матейченко, Пересунько) - 19:04, 3:2 - Морозов (Даниленко, Архипенко) - 26:59, 4:2 - Пересунько (Матейченко, Кривошапкин) - 27:49, 5:2 - Матусевич - 28:37, 6:2 - Морозов (Архипенко, Даниленко) - 28:47, 6:3 - Лодейкін (Комбе, Медведєв) - 41:22, 7:3 - Морозов (Архипенко, Даниленко) - 57:02.

Нагадаємо, збірна України по буллітам обіграла Італію на молодіжному чемпіонаті світу.