 Збірна України по буллітам обіграла Італію на молодіжному ЧС | Хокей | Champion.com.ua
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Збірна України по буллітам обіграла Італію на молодіжному чемпіонаті світу

Сьогодні 22:38 134 0
Українці гарантували собі місце в дивізіоні IB на наступний рік
Збірна України по буллітам обіграла Італію на молодіжному чемпіонаті світу
#Чемпіонат світу U-20

Джерело - Чемпіон.

Збірна України U-20 обіграла однолітків з Італії в матчі четвертого туру чемпіонату світу в дивізіоні IB, який відбувається в Києві.

У першому періоді команди обмінялися шайбами. У другому і третьому періодах рахунок не змінився.

Доля матчу вирішилася в серії післяматчевих буллітів, яку виграли українські хокеїсти - 3:1.

Чемпіонат світу U-20
Дивізіон IB. 4-й тур

Україна U-20 - Італія U-20 1:1 (1:1, 0:0, 0:0)
3:1 по буллітам

Шайби: 0:1 - 12:15 Кривошапкин (Матейченко, Чолач), 1:1 - 12:49 Олер (Соельва)

В останньому турі 18 грудня Україна зіграє з Естонією. Початок зустрічі о 20:00.

Раніше на матчі НХЛ уболівальник виграв 50 тисяч доларів.

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