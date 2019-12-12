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Українська хокейна ліга - найпопулярніша спортивна організація в країні

Сьогодні 06:30 163 0
Українська хокейна ліга - найпопулярніша спортивна організація в країні

Джерело - Чемпіон.

За кількістю підписників Українська хокейна ліга обійшла всі інші спортивні організації в країні.

Оприлюднено рейтинг найпопулярніших спортивних організацій України в Facebook. Перше місце в цьому списку посіла Українська хокейна ліга, яка має 120 147 підписників на своїй офіційній сторінці. За цим показником вона перевершила Українську асоціацію футболу, у якої зараз близько 119 тисяч підписників у Facebook.

Також до п'ятірки найпопулярніших сторінок увійшли українська футбольна Прем'єр-ліга (32 253 ), Федерація баскетболу України (26 406) і WWFC (24 597) - організація, яка проводить бої зі змішаних бойових мистецтв.

Також варто відзначити, що в сезоні 2019/20 Українська хокейна ліга посіла четверте місце серед світових хокейних ліг за цим же показником.

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