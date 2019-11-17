Німан переміг Краковію і вийшов до фіналу Континентального кубка

Гродненці забезпечили собі вихід до фіналу турніру

Джерело - Чемпіон.

Німан у другому турі півфіналу Континентального кубка святкував перемогу над польською Краковією.

Ця перемога стала другою для Німана. Білоруська команда забезпечила собі вихід до фіналу турніру.

Континентальний Кубок

Півфінальний раунд

2 тур, 16 листопада

Німан - Краковія - 4:1 (0:0, 4:0, 0:1)

Шайби: 1:0 - 26:18 Кислий (Малиновський), 2:0 - 28:30 Кислий (Лівша), 3:0 - 31:54 Кислий (Ремезов), 4:0 - 32:54 Сусло, 4:1 - 45:58 Бихавскі (Джевєцкі, Микула)

Сьогодні о 20:00 Донбас зустрінеться з польською Краковією, з якої побореться за вихід в Суперфінал турніру. Пряма трансляція матчу буде доступна на сайті УХЛ, а також в ефірі телеканалу XSPORT.

Раніше, Донбас переграв Бейбарис у півфінальному раунді Континентального Кубку. У першому турі Донбас в овертаймі програв Німану.