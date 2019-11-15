Донбас в овертаймі програв Німану у півфінальному раунді Континентального Кубку

Українці по ходу гри відіграли відставання у дві шайби

Джерело - Чемпіон.

ХК Донбас матчем проти білоруського Німана розпочав півфінальний раунд Континентального Кубку, який проходить у Кракові (Польща).

У першому періоді Донбас пропустив дві шайби. Вже на двій хвилині Німан відкрив рахунок, на 10-ій - подвоїв рахунок. У другому періоді українська команда скоротила відставання до мінімуму. На старті третього періоду захисники Донбасу припустилися грубих помилок і Німан закинув третю шайбу. У середині періоду Донбас одну шайбу відіграв, а через кілька хвилині зрівняли рахунок.

В овертаймі Вілсон підвів донецьку команду, отримавши вилучення у необов’язковій ситуації, зумисно завдавши удару супернику. Німан досить швидко реалізував більшість і виграв матч з рахунком 4:3.

У цій групі буде зіграний другий матч Краків - Бейбарис. А завтра, 16 листопада, Донбас зіграє з Бейбарисом. Початок матчу о 15:00. Цю зустріч покаже телеканал XSport.

Зазначимо, що у третьому (півфінальному) раунді Континентального Кубку беруть участь 8 команд, які розбиті на дві групи. До фіналу виходять лише переможці груп.

Континентальний Кубок.

Півфінальний раунд

1 тур, 15 листопада

Німан-Гродно - Донбас 4:3 ОВ (2:0, 0:1, 1:2, 1:0)

Шайби: 1:0 - 01:58 Левша (Ремезов), 2:0 - 09:02 Степанов (Сусло - біл.), 2:1 - 24:15 Бєлухін (Матерухін), 3:1 - 41:23 Варивончик, 3:2 - 49:53 Подзиньш (Карпенко, Уилсон), 3:3 - 54:24 Захаров (Костіков, Вілсон), 4:3 - 62:09 Ремезов.

Нагадаємо, хокеїсти Донбаса виграли попередній раунд євротурніру, який проходив у Броварах.