 Донбас переграв Бейбарис у Континентального Кубку | Хокей | Champion.com.ua
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Донбас переграв Бейбарис у півфінальному раунді Континентального Кубку

Сьогодні 18:12 478 0
Хет-трик оформив Ілля Коренчук
Донбас переграв Бейбарис у півфінальному раунді Континентального Кубку
#Донбас, #Континентальний Кубок

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16-го листопада, у польському Кракові продовжилися півфінальні ігри Континентального Кубка, в якому бере участь і чемпіон України донецький Донбас.

У другому турі підопічним Сергія Вітера протистояв чинний чемпіон Казахстану атирауський Бейбарис.

Український команді у досить напруженому матчі вдалося здобути перемогу з рахунком 3:5.

Континентальний Кубок
Півфінальний раунд
2 тур, 16 листопада 

Бейбарис - Донбас 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)

Шайби: 0:1 - 12:32 Коренчук - мен., 1:1 - 13:35 Вишняков (Савенков), 1:2 - 21:14, Коренчук (Карамнов, Сильницький), 2:2 - 21:25 Дерябін, 2:3 - 23:18 Лялька, 2:4 - 28:34 Коренчук (Пангелов-Юлдашев), 3:4 - 50:54 Макаров (Вишняков, Мітряков - біл.), 3:5 - 58:32 Никифоров - порожні ворота

У першому турі Донбас в овертаймі програв Німану.

Уже завтра, 17-го листопада, донеччани о 20:00 зустрінуться з польською Краковією, з якої поборються за вихід в Суперфінал турніру. Пряма трансляція матчу буде доступна на сайті УХЛ, а також в ефірі телеканалу XSPORT.

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