Тренер Мого: Земгале нам дав інформацію про Донбас

Латвійське Мого ставить максимальні завдання на другий раунд Континентального кубка, матчі якого пройдуть у Броварах.

Про це заявив наставник команди Ігорс Смірновс.

"Поки складно щось сказати, тому що особливо команд ми не знаємо. Єдине, що влітку команда з Латвії (Земгале - прим.) Тут грала товариський турнір, готувалася до передсезонного турніру, і вони нам дали інформацію (про Донбасі - прим.). Якщо грають всі чемпіони, то легко не буде нікому. Тому будемо виходити на лід і боротися за вихід в наступний етап.

Яке завдання мінімум на турнір? А воно ж максимум - це виграти і пройти в наступний етап", - зазначив Смірновс.