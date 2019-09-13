Крижані Вовки заявили 29 хокеїстів на чемпіонат УХЛ - Парі-Матч

Крижані Вовки заявилися на сезон

Джерело - УХЛ.

Хокейний клуб Крижані Вовки завершив формальності, пов'язані з оформленням переходів гравців і підписанням контрактів, і подав заявку на черговий сезон чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч.

Про це повідомляє УХЛ.

У заявку київської команди увійшли 29 хокеїстів: 4 воротаря, 10 захисників, 15 нападників.

Воротарі: Андрій Хапков, Геннадій Хомяков (Росія), Антоніо Романов (Росія), Максим Дуве

Захисники: Максим Курпіч, Кирило Маландін (Росія), Іван Федосов (Росія), Руслан Лісін, Владислав Привалихін, Ростислав Тонковид, Кирило Фроленко, Данило Четиркін (Росія), Іван Сисак, Євген Сорока

Нападники: Олексій Овчинников (Росія), Ігор Боронило, Дмитро Колядинський, Микола Дворник, Ілля Чуйков (Росія), Микита Шабанов (Росія), Антон Рудгорд (Швеція), Сергій Мікульчик (Білорусь), Антон Рубан, Андрій Удовиченко, Єгор Владимирський, Максим Курах, Антон Голуб, Дмитро Луценко, Борис Андрющенко

Головний тренер команди - Руслан Борисенко, асистент головного тренера - Ігор Архипенко, тренер воротарів - Андрій Хапков.

Перший матч в сезоні Крижані Вовки проведуть 15 вересня проти МХК Динамо. Початок зустрічі о 12:45.

Раніше, сайт Чемпіон став офіційним інформаційним партнером Української хокейної ліги - Parimatch.

Нагадаємо, що Українська хокейна ліга представила звіт за минулий сезон.