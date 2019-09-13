Українська хокейна ліга презентувала річний звіт

Джерело - Чемпіон.
Перед початком 4 сезони чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч пропонуємо вам ознайомитися з діяльністю УХЛ в минулому чемпіонаті.
У звіті ви побачите:
- перелік всіх хокейних клубів, які брали участь в чемпіонатах за останні три роки;
- спортивні досягнення клубів;
- інформацію про спонсорів та партнерів клубу;
- інформацію про суддівство і трансляціях матчів;
- інформацію про та івенти і конкурси в рамках Української хокейної ліги.
З повним звітом можна ознайомитися тут:
Раніше, Донбас оголосив заявку на сезон УХЛ.
Нагадаємо, УХЛ планує провести матч на відкритому повітрі.