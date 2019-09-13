Українська хокейна ліга презентувала річний звіт

Річний звіт про виконану роботу

Джерело - Чемпіон.

Перед початком 4 сезони чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч пропонуємо вам ознайомитися з діяльністю УХЛ в минулому чемпіонаті.



У звіті ви побачите:

- перелік всіх хокейних клубів, які брали участь в чемпіонатах за останні три роки;

- спортивні досягнення клубів;

- інформацію про спонсорів та партнерів клубу;

- інформацію про суддівство і трансляціях матчів;

- інформацію про та івенти і конкурси в рамках Української хокейної ліги.





З повним звітом можна ознайомитися тут:



