Фіналіст минулого сезону Української хокейної ліги (УХЛ) підсилив свій захист

Херсонський Дніпро підписав контракт з екс-захисником збірної України Кирилом Катричем.

Про це повідомляє прес-служба ХК Дніпро.

Деталі угоди не розкриваються. Останнім клубом 35-річного захисника був Кривбас, кольори якого він захищав в сезоні 2016/17. Після цього Катрич двічі зіграв за збірну України на чемпіонатах світу в дивізіоні IA і IB: у 2017 році в Києві і в 2018 році в Каунасі, сумарно за 10 матчів набравши 4 (2 +2) очка.

Також в послужному списку Катрича є виступи за ХК Київ, Сокіл, румунський Прогим, американські Battle Creek Revolution (AAHL), Chicago Blaze (AAHL), Quad City Mallards (IHL), а також Леви, Компаньйон, естонський Вікінг і донецький Донбас.

В Українській хокейній лізі з'явиться новий клуб. Нагадаємо, що у сезоні 2018/2019 років чемпіоном Української хокейної ліги став Донбас.

Джерело - xsport.ua.