На чемпіонаті світу відбудеться епічне протистояння США - Росія: анонс і прогноз матчу плей-оф

У чвертьфіналі чемпіонату світу-2019 відбудеться мегапротистояння США - Росія.

Росіянам вдалося зібрати під свої знамена практично усіх найсильніших хокеїстів, які виступать в НХЛ. Олександр Овєчкін, Євгєній Малкін, Нікіта Кучєров - це далеко не повний перелік зірок світової величини, які грають за збірну Росії. Росіяни буревієм пройшлися по своїх суперниках на груповій стадії, здобувши 7 перемог в 7 матчах із загальною різницею шайб 36-7 та впевнено посіли першу сходинку в групі В.

До речі: Канада - США. Огляд матчу

Американці ж посіли лише 4 місце в групі А. Хоча склад північноамериканскої збірної також вражає. Алан Суттер, Патрік Кейн, Джонні Годро, Ділан Ларкін, Джеймс ван Рімсдайк...

Напрочуд цікавою може стати дуель голкіперів Антона Васілєвского із Тампи та Корі Шнайдера з Нью-Джерсі.

Востаннє команди зустрічалися між собою на світових форумах минулого року. Тоді, на груповій стадії, американці впевнено перемогли 5:3.

Важливо: Динамо відмовилося продавати Циганкова в Наполі

Проте найбільше у пам'яті вболівальників відклався матч Олімпійських ігор - 2014, в якому американці в серії булітів здолали надзіркових господарів.

Букмекери вважають саме Росію явним фаворитом протистояння. Перемога росіян оцінюється коефіцієнтом 1,51, у той час як на звитягу американців можна поставити за 5,4. Нічия - 5,25.

Прогноз Чемпіона: перемога США в додатковий час.

Гра США - Росія відбудеться 23 травня, о 17:30.

Джерело - Чемпіон.