У матчі групового етапу чемпіонату світу з хокею збірна Канади обіграла збірну США (3:0).

У складі переможців відзначилися П'єр-Люк Дюбуа, Кайл Терріс і Джаред Маккен.

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Збірна Канади набрала 18 очок і виграла групу А. У 1/4 фіналу канадці зіграють з командою Швейцарії. У американців 14 очок і четверте місце. В 1/4 фіналу збірна США зіграє з лідером групи В збірною Росії.

Чемпіонат світу

Група А

Канада - США - 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Джерело - Чемпіон.