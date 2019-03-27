Кремечук - Дніпро: онлайн вирішального матчу півфінальної серії

Сьогодні, 27 березня, у півфінальній серії плей-оф Української хокейної ліги - Парі-Матч Кременчук гратиме вирішальний матч проти Дніпра.

Зараз рахунок в серії між цими командами складає 3:3 і тому в сьомому матчі в Кременчуці вирішиться другий учасник фіналу плей-оф Української хокейної ліги - Парі-Матч.

Початок гри о 18:30.

Чемпіон спільно з Українською хокейною лігою та телеканалом Xsport пропонує перегляд прямої трансляції матчу Кременчук - Дніпро.

Нагадаємо, фінал плей-оф УХЛ-Парі-Матч стартує вже 2 квітня.

Першим фіналістом плей-оф став донецький Донбас, який з рахунком в серії 4:1 обіграв Білий Барс, і саме на майданчику донеччан стартує розіграш вирішальних матчів чемпіонату.

Джерело - Чемпіон.