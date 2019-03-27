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Збірна України переграла Люксембург у кваліфікації до Євро-2020
25.03.2019 23:41 10102 5
Легенда Динамо проти натуралізації Мораеса
Вчора 14:04 2944 1
Люксембург ледь не відібрав очки в України, Португалія розписала мирову з Сербією. Огляд матчів від 25 березня
Вчора 12:17 2368
Легендарний Мак-Грегор завершив кар'єру
Вчора 09:11 1347
Люксембург - Україна 1:2. Як це було
25.03.2019 23:40 11425 9
Україна здобула срібло чемпіонату Європи у стрільбі з травматичного пістолета
25.03.2019 12:19 989
Німеччина вирвала перемогу в Нідерландів, Угорщина переграла Хорватію. Огляд матчів від 24 березня
25.03.2019 11:52 1998
Володимир Кличко святкує 43-річчя. Найкращі нокаути українця
25.03.2019 11:15 2421
Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем
25.03.2019 09:03 57192 1
УЄФА представила Маскота Євро-2020
25.03.2019 08:41 746
Навколо спорту
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Вчора 15:31 374
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25.03.2019 18:02 467
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Кремечук - Дніпро: онлайн вирішального матчу півфінальної серії

Сьогодні 08:25 53 0
Кремечук - Дніпро: онлайн вирішального матчу півфінальної серії

Сьогодні, 27 березня, у півфінальній серії плей-оф Української хокейної ліги - Парі-Матч Кременчук гратиме вирішальний матч проти Дніпра.

Зараз рахунок в серії між цими командами складає 3:3 і тому в сьомому матчі в Кременчуці вирішиться другий учасник фіналу плей-оф Української хокейної ліги - Парі-Матч.

Початок гри о 18:30.

Чемпіон спільно з Українською хокейною лігою та телеканалом Xsport пропонує перегляд прямої трансляції матчу Кременчук - Дніпро.

Нагадаємо, фінал плей-оф УХЛ-Парі-Матч стартує вже 2 квітня.

Першим фіналістом плей-оф став донецький Донбас, який з рахунком в серії 4:1 обіграв Білий Барс, і саме на майданчику донеччан стартує розіграш вирішальних матчів чемпіонату.

Джерело - Чемпіон.

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