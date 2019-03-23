Донбас вийшов у фінал УХЛ

У Дружківці на льодовій арені Альтаїр відбувся п'ятий матч півфінальної серії Української хокейної ліги - Парі-матч, де чинний чемпіон країни донецький Донбас приймав Білий Барс з Білої Церкви.

Нагадаємо, що рахунок в серії перед цим поєдинком був 3:1 на користь підопічних Сергія Вітера і всього одна перемога відділяла донеччан від виходу в фінал чемпіонату.

Перший період матчу почався з атак господарів і вже на 5-й хвилині Ілля Коренчук відкрив рахунок. Подвоїв перевагу донеччан Віталій Лялька після після передачі Віктора Захарова на 16-й хвилині періоду.

Друга 20-хвилинка стартувала із швидкою шайби все того ж Коренчука, якому асистував Віталій Лялька на 46 секунді періоду. А вже через пів хвилини Євген Нікіфоров закинув четверту шайбу в ворота Білого Барса. Але на цьому Нікіфоров не зупинився і через 8 хвилин оформив дубль в цьому поєдинку. А під кінець 20-хвилинки Віктор Захаров і Артем Пуголовкін зробили рахунок зовсім розгромним - 7:0 на користь Донбасу.

У третьому періоді команди обмінялися шайбами. Спочатку білоцерківці закинули "шайбу престижу" - на 2-й хвилині Рінат Дурдиєв результативним кидком "розпечатав" ворота Богдана Дяченка, а через 10 хвилин Віталій Лялька оформив дубль і поставив остаточну крапку в цьому матчі - 8:1 на користь донецького Донбасу.

Таким чином підопічні Сергія Вітера оформили путівку в фінал чемпіонату УХЛ - Парі-матч і їм залишається тільки дізнатися свого суперника в цій серії.

А Білий Барс завершує виступи в поточному розіграші чемпіонату і стає бронзовим призером розіграшу УХЛ-Парі-Матч.

Чемпіонат України, УХЛ

плей-оф, півфінал

Донбас - Білий Барс 8:1 (2:0, 5:0, 1:1)

Джерело - Чемпіон.