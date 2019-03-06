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Анонс другого чвертьфінального поєдинку Білий Барс - Динамо

Сьогодні 12:11 313 0
Команди зустрінуться 6 березня о 18:45 в Білій Церкві
Анонс другого чвертьфінального поєдинку Білий Барс - Динамо
Сьогодні, 6 березня, о 18:45 в Білій Церкві відбудеться другий матч чвертьфінальної серії між білоцерківським Білим Барсом і харківським МХК Динамо.

Відзначимо, на цій стадії турніру клуби битимуться до двох перемог. При нічийному результаті за сумою двох матчів, команди проведуть вирішальний поєдинок 7 березня в Білій Церкві.

Чемпіонат України, УХЛ

6 березня, 18:45
 
плей-оф, чвертьфінал
 
 пряма трансляція – телеканал XSPORT

Білий Барс – МХК Динамо

Минулий матч в Харкові, який закінчився "сухою" перемогою білоцерківського клубу, хоч і запам'ятався безкомпромісною боротьбою, але перевага все ж була за "Білим Барсом". Білоцерківці не тільки закинули в два рази більше своїх опонентів, а й перекидали харків'ян з рахунком 33-15. Відзначимо, що це дозволило голкіперу Кирилу Кучеру записати собі в актив перший в плей-оф шатаут.

Проблема харківського клубу з реалізацією гольових моментів дала про себе знати, що дозволило "барсам" користуватися помилками противника і нав'язувати "динамівцям" свою гру.
  
Гнати вперед білоцерківців будуть і домашні трибуни в Білій Церкві. До слова, ще жодного разу в історії зустрічей цих команд Білий Барс не програвав на домашній арені. Так що і в другому чвертьфінальному поєдинку, заручившись підтримкою трибун, "барси" можуть розраховувати на позитивний результат.

Якщо говорити про статистику в нерівних складах, то вона також залишилася на боці білоцерківського клубу - з 54 спроб "барси" 10 разів прошили харківських голкіперів. "Динамівці", в свою чергу, з 52 вилучень противника змогли реалізувати лише 6 моментів.

Варто зазначити, що другу чвертьфінальну зустріч проти харківського клубу пропустить лідер і капітан Білого Барса Євген Тимченко, який заробив триматчеву дискваліфікацію. Однак, білоцерківці змогли довести, що навіть без свого капітана вони можуть показувати позитивний результат.

Всього в 9 очних зустрічах цих команд в поточному розіграші чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч Білий Барс завдав 314 кидків по воротах харківського клубу, з яких 29 стали результативними. У свою чергу, МХК Динамо з 207 кидків реалізувало всього 14 спроб.

Матч в Білій Церкві - останній шанс для МХК Динамо зрівняти рахунок у серії і отримати путівку в півфінал плей-оф, проте чи вистачить мотивації і сил у харків'ян, щоб обігравати білоцерківський клуб, який набрав хід?

Джерело - Чемпіон.

#УХЛ, #Динамо, #Білий Барс
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