Анонс другого чвертьфінального поєдинку Білий Барс - Динамо

Відзначимо, на цій стадії турніру клуби битимуться до двох перемог. При нічийному результаті за сумою двох матчів, команди проведуть вирішальний поєдинок 7 березня в Білій Церкві.
Чемпіонат України, УХЛ
Білий Барс – МХК Динамо
Минулий матч в Харкові, який закінчився "сухою" перемогою білоцерківського клубу, хоч і запам'ятався безкомпромісною боротьбою, але перевага все ж була за "Білим Барсом". Білоцерківці не тільки закинули в два рази більше своїх опонентів, а й перекидали харків'ян з рахунком 33-15. Відзначимо, що це дозволило голкіперу Кирилу Кучеру записати собі в актив перший в плей-оф шатаут.
Проблема харківського клубу з реалізацією гольових моментів дала про себе знати, що дозволило "барсам" користуватися помилками противника і нав'язувати "динамівцям" свою гру.
Гнати вперед білоцерківців будуть і домашні трибуни в Білій Церкві. До слова, ще жодного разу в історії зустрічей цих команд Білий Барс не програвав на домашній арені. Так що і в другому чвертьфінальному поєдинку, заручившись підтримкою трибун, "барси" можуть розраховувати на позитивний результат.
Якщо говорити про статистику в нерівних складах, то вона також залишилася на боці білоцерківського клубу - з 54 спроб "барси" 10 разів прошили харківських голкіперів. "Динамівці", в свою чергу, з 52 вилучень противника змогли реалізувати лише 6 моментів.
Варто зазначити, що другу чвертьфінальну зустріч проти харківського клубу пропустить лідер і капітан Білого Барса Євген Тимченко, який заробив триматчеву дискваліфікацію. Однак, білоцерківці змогли довести, що навіть без свого капітана вони можуть показувати позитивний результат.
Матч в Білій Церкві - останній шанс для МХК Динамо зрівняти рахунок у серії і отримати путівку в півфінал плей-оф, проте чи вистачить мотивації і сил у харків'ян, щоб обігравати білоцерківський клуб, який набрав хід?
Джерело - Чемпіон.