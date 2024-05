Баварія розглядає тен Гага з Манчестер Юнайтед на посаду головного тренера

Баварія контактувала з представниками головного тренера Манчестер Юнайтед щодо можливості очолити мюнхенський клуб.

Про це повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.

Зазначається, що перемовини ведуться протягом останніх тижнів і прямих контактів зі спеціалістом поки не було. Сам наставник хотів би залишитися в МЮ до кінця дії контракту, який чинний до 2025 року, проте якщо він влітку покине англійський клуб, то готовий очолити Баварію.

🚨🆕 News Ten Hag: After the rejection of Rangnick he’s back on the list of FC Bayern!



➡️ There were talks between Bayern and Ten Hag‘s management in the last weeks. No direct talks with Ten Hag yet.



His future at ManUtd is still uncertain. He would like to fulfill his…