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Баварія розглядає тен Гага з Манчестер Юнайтед на посаду головного тренера

Сьогодні 10:24 112 0
Баварія розглядає тен Гага з Манчестер Юнайтед на посаду головного тренера
#Баварія, #Манчестер Юнайтед, #Томас Тухель, #Ерік тен Гаг

Джерело - Чемпіон.

Баварія контактувала з представниками головного тренера Манчестер Юнайтед щодо можливості очолити мюнхенський клуб.

Про це повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.

Зазначається, що перемовини ведуться протягом останніх тижнів і прямих контактів зі спеціалістом поки не було. Сам наставник хотів би залишитися в МЮ до кінця дії контракту, який чинний до 2025 року, проте якщо він влітку покине англійський клуб, то готовий очолити Баварію.

Окрім наставника "червоних дияволів" керівництво німецького гранда також розглядає іспанського фахівця Хулена Лопетегі, який з літа 2023 року перебуває без клубу.

Нагадаємо, Баварія вела перемовини з тренером збірної Австрії Рангніком, але 65-річний спеціаліст відмовився від пропозиції.

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