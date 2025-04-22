Гашек: Я повідомив МОК та IIHF, що колишній президент РФ погрожував мене вбити

Легенда світового хокею Домінік Гашек повідомив, що надіслав листи Міжнародному олімпійському комітету та Міжнародній федерації хокею, що колишній президент Росії Дмитро Медведєв погрожував йому вбивством.

Про це колишній чеський хокеїст написав у соцмережі "Х".

"Сьогодні я надіслав 2 офіційних листа. Один до МОК. Президенту та членам Виконавчої ради. А інший – до IIHF (Міжнародна федерація хокею із шайбою). Я повідомляю їм, що колишній президент Росії Медведєв погрожував мене вбити. Крім того, я, серед іншого, зазначаю, наскільки важливими будуть їхні рішення в найближчі місяці, і знову пропоную допомогу у створенні правил, щоб спортивні змагання не були рекламою російської війни і через них не гинули люди. Я вважаю обидва листи дуже важливими не лише для МОК та IIHF, а й для всієї спортивної та неспортивної спільноти. Тому я опублікую їх за кілька днів", – написав Гашек.

Today I sent 2 official letters. One to the @iocmedia President and the members of the Executive Board. And the other to the @IIHFHockey President and the members of the Council. I inform them that former Russian President Medvedev threatened to kill me. Furthermore, among other… — Dominik Hasek (@hasek_dominik) April 21, 2025

Домінік із початком повномасштабного вторгнення засуджує дії російської влади, а також зіркових російських хокеїстів, які ніяк не засуджують війну.

Зокрема, він дорікав НХЛ, США і Канаді, що вони дозволили Олександру Овечкіну стати рекордсменом ліги за закинутими шайбами.

Коли Овечкін став рекордсменом, Дмитро Медведєв у соцмережах написав, що чекає на самогубство Гашека.

Кар'єра Домініка унікальна і сповнена різних перемог. У 16 років він дебютував за Пардубіце у найсильнішому дивізіоні Чехословаччини. У 1983 році зіграв два матчі на чемпіонаті світу, а його країна стала срібним призером. Потім ще тричі здобував бронзу (1987, 1989, 1990). На світовій першості 1987 та 1989 визнавався найкращим голкіпером турніру.

Оскільки надалі виступав за клуби НХЛ, які проходили до плейоф, практично завжди пропускав ЧС, але разом зі збірною став чемпіоном Олімпійських ігор 1998, а на Іграх-2006 завоював бронзу.

Виступав за Чикаго, Баффало та Детройт. Загалом за клуби НХЛ відіграв 735 поєдинків. Шість разів забирав Везіна Трофі, який вручають найкращому воротарю регулярного чемпіонату.