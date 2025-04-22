Я знала, що Україні це принесе свято: Магучіх – про мотивацію перед стрибком на світовий рекорд

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх пригадала свій виступ на етапі Діамантової ліги в Парижі, де вона встановила новий світовий рекорд. Вона зізналася, що її мотивувала можливість принести радість людям в Україні.

Про це вона сказала в коментарі для пресслужби Діамантової ліги.

"Перед спробою я був у такому стані, коли думала: я не можу цього зробити. Але потім я попросив натовп аплодувати, і атмосфера на стадіоні була фантастичною. Головне, про що я думав перед своїм першим кроком, це те, що в Україні буде справді велике свято, якщо я це зроблю. Було багато важких новин, і я думав: якщо я зможу побити світовий рекорд, то запишу ім’я України в історію легкої атлетики. Багато людей казали, що жодна жінка не може стрибнути вище ніж 2,09 м, але тепер я відкрила ці двері. Коли я стрибнув, я не відразу зрозуміла, що це означає. Я зрозуміла це лише в жовтні, коли ми з тренером повернулися в Україну, і Національний олімпійський комітет номінував мене на нагороду "Спортсмен року" і показав відео мого світового рекорду та золотої олімпійської медалі. Це був момент, коли я зрозумів, який це був фантастичний рік", – сказала Ярослава.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги в Парижі, який проходив у середині липня минулого року.

Напередодні спортсменка анонсувала своє повернення до офіційних змагань.

Також Магучіх прокоментувала свою підготовку до першого етапу Діамантової ліги.