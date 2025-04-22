Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Легка атлетика

Я знала, що Україні це принесе свято: Магучіх – про мотивацію перед стрибком на світовий рекорд

Руслан Травкін — 22 квітня 2025, 11:45
Я знала, що Україні це принесе свято: Магучіх – про мотивацію перед стрибком на світовий рекорд
Ярослава Магучіх
Getty images

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх пригадала свій виступ на етапі Діамантової ліги в Парижі, де вона встановила новий світовий рекорд. Вона зізналася, що її мотивувала можливість принести радість людям в Україні.

Про це вона сказала в коментарі для пресслужби Діамантової ліги.

"Перед спробою я був у такому стані, коли думала: я не можу цього зробити. Але потім я попросив натовп аплодувати, і атмосфера на стадіоні була фантастичною.

Головне, про що я думав перед своїм першим кроком, це те, що в Україні буде справді велике свято, якщо я це зроблю. Було багато важких новин, і я думав: якщо я зможу побити світовий рекорд, то запишу ім’я України в історію легкої атлетики.

Багато людей казали, що жодна жінка не може стрибнути вище ніж 2,09 м, але тепер я відкрила ці двері.

Коли я стрибнув, я не відразу зрозуміла, що це означає. Я зрозуміла це лише в жовтні, коли ми з тренером повернулися в Україну, і Національний олімпійський комітет номінував мене на нагороду "Спортсмен року" і показав відео мого світового рекорду та золотої олімпійської медалі. Це був момент, коли я зрозумів, який це був фантастичний рік", – сказала Ярослава.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги в Парижі, який проходив у середині липня минулого року.

Напередодні спортсменка анонсувала своє повернення до офіційних змагань.

Також Магучіх прокоментувала свою підготовку до першого етапу Діамантової ліги.

Діамантова ліга Ярослава Магучіх Світовий рекорд

Ярослава Магучіх

Одинадцятиразовий світовий рекордсмен: Магучіх назвала свого головного мотиватора
Магучіх прокоментувала психологічне навантаження на четвертий рік великої війни
Магучіх розповіла, як проходить підготовка до першого етапу Діамантової ліги
Танці в гавайському стилі: Магучіх з подругою повторила вірусний тренд із Тіктоку
Магучіх і Левченко стартують у Діамантовій лізі. Оліслагерс і Паттерсон – серед конкуренток

Останні новини