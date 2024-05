Баварія зв'язалася з Лопетегі після відмови Рангніка

Баварія може запросити іспанського фахівця Хулена Лопетегі на посаду головного тренера.

Про це повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, мюнхенці, не зумівши домовитися з австрійцем Ральфом Рангніком, звернулися до Лопетегі. Іспанець не входить до числа пріоритетних варіантів, але Баварія уточнила, чи доступний він.

🚨Exclusive | FC Bayern have inquired about Julen #Lopetegui in the last two days after Rangnick's rejection!



The 57 y/o former Real Madrid coach not at the top of the list, but Bayern have inquired about his availability.



He is without a club and wants to take over a club… pic.twitter.com/mt8JoHWqRw