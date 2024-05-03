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28.04.2024 07:21 881

Баварія зв'язалася з Лопетегі після відмови Рангніка

Сьогодні 21:30 125 0
Баварія зв'язалася з Лопетегі після відмови Рангніка
#Баварія, #Лопетегі

Джерело - Чемпіон.

Баварія може запросити іспанського фахівця Хулена Лопетегі на посаду головного тренера.

Про це повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, мюнхенці, не зумівши домовитися з австрійцем Ральфом Рангніком, звернулися до Лопетегі. Іспанець не входить до числа пріоритетних варіантів, але Баварія уточнила, чи доступний він.

Нагадаємо, Баварія вела перемовини з тренером збірної Австрії Рангніком, але 65-річний спеціаліст відмовився від пропозиції.

Раніше ми повідомляли, що Мілан передумав підписувати Лопетегі через негативну реакцію вболівальників.

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