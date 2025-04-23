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Барселона завдяки Ольмо здолала Мальорку та відірвалася від Реала в Ла Лізі

Микола Дендак — 23 квітня 2025, 00:23
Барселона завдяки Ольмо здолала Мальорку та відірвалася від Реала в Ла Лізі
Дані Ольмо
Getty Images

Сьогодні, 22 квітня, відбувся матч 33 туру чемпіонату Іспанії з футболу, в якому Барселона приймала Мальорку.

Поєдинок завершився перемогою гранда з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі забив Дані Ольмо на старті другого тайму.

Варто зазначити, що у старті Барселони з основного тріо гравців нападу був лише Ламін Ямал. Роберт Левандовський пропускав гру через травму, а Рафінья розпочинав матч у запасі та вийшов на поле на 62 хвилині.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
33 тур, 22 квітня

Барселона – Мальорка 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 46 Ольмо

Ця перемога дозволила команді відірватися від мадридського Реала на 7 очок. Проте підопічні Карло Анчелотті ще не зіграли у 33 турі.

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Нагадаємо, у попередньому турі Барселона обіграла Сельту. Каталонці зуміли відігратися з рахунку 1:3 та вирвали перемогу на 90+8 хвилині, завдяки Рафіньї, який реалізував пенальті та оформив дубль.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Мальорка Дані Ольмо

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