Барселона завдяки Ольмо здолала Мальорку та відірвалася від Реала в Ла Лізі
Сьогодні, 22 квітня, відбувся матч 33 туру чемпіонату Іспанії з футболу, в якому Барселона приймала Мальорку.
Поєдинок завершився перемогою гранда з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі забив Дані Ольмо на старті другого тайму.
Варто зазначити, що у старті Барселони з основного тріо гравців нападу був лише Ламін Ямал. Роберт Левандовський пропускав гру через травму, а Рафінья розпочинав матч у запасі та вийшов на поле на 62 хвилині.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
33 тур, 22 квітня
Барселона – Мальорка 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 46 Ольмо
Ця перемога дозволила команді відірватися від мадридського Реала на 7 очок. Проте підопічні Карло Анчелотті ще не зіграли у 33 турі.
Нагадаємо, у попередньому турі Барселона обіграла Сельту. Каталонці зуміли відігратися з рахунку 1:3 та вирвали перемогу на 90+8 хвилині, завдяки Рафіньї, який реалізував пенальті та оформив дубль.