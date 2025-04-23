Історичному матчу відповідний анонс: Буковина перед матчем проти Динамо опублікувала пісню

Першолігова Буковина з Чернівців оригінально анонсувала півфінальний матч Кубку України проти київського Динамо.

На TikTok-сторінці команди вийшов реп-анонс поєдинку. Що цікаво, це вже не перша пісня, яка анонсує матч. На чвертьфінальний поєдинок проти Вікторії було оголошення в схожому стилі. Також клуб треком оголошував про підписання Олега Кожушка.

@fc_bukovyna 🏆 БУКОВИНА – ДИНАМО | Промо історичного півфіналу Кубка України 👀 Вже зовсім скоро – 23 квітня – «Буковина» вперше у своїй історії зіграє матч півфіналу Кубка України! Суперник більш, ніж статусний – 13-разовий переможець турніру київське «Динамо». 📺 Дивіться промо поєдинку «Буковина» – «Динамо» та вболівайте в середу за «жовто-чорних»! ♬ оригінальний звук - ФК «Буковина» Чернівці

Зустріч відбудеться у середу, 23 квітня, на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Переглянути гру можна на YouTube-каналі "DiviSport". Також трансляція буде доступна на Чемпіоні.

В іншому півфіналі Кубку України зійдуться житомирське Полісся та донецький Шахтар. Ця гра також пройде 23 квітня. Початок – о 18:00. Фінал турніру відбудеться 14 травня на "Центральному" стадіоні у Житомирі.

Нагадаємо, Буковина у чвертьфіналі обіграла Вікторію, яка також представляє Першу лігу. А Динамо в основний час мінімально здолало Рух завдяки голу Олександра Піхальонка.