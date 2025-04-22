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Одинадцятиразовий світовий рекордсмен: Магучіх назвала свого головного мотиватора

Руслан Травкін — 22 квітня 2025, 11:08
Одинадцятиразовий світовий рекордсмен: Магучіх назвала свого головного мотиватора
Ярослава Магучіх
Instagram

Зірка легкої атлетики українка Ярослава Магучіх зізналася, що хоче брати приклад зі шведа Армана Дюплантіса, який 11 разів оновлював світовий рекорд.

Про це вона сказала в інтерв'ю для пресслужби Діамантової ліги.

"Я все ще думаю, що можу покращити свій розбіг. З попереднім розбігом я виступала п’ять років і завжди знала, що робити.

Минулого року ми перейшли на 11 кроків, і все ще бувають моменти, коли я не зовсім знаю, як швидко я маю рухатися. Незважаючи на те, що я показала 2,10 м і отримав золоту олімпійську медаль, я все одно не вважаю це ідеальним.

Новий рекорд? Сподіваюся, що так (сміється – прим.)! Навіть зараз у мене є золота медаль і рекорд, я все одно хочу стрибнути вище. Я хочу стрибнути на 2,11 м і 2,12 м. І в мене є ще один чудовий стрибун у стрибках з жердиною, який справді мене мотивує.

Так, Дюплантіс. Для нього це як: "Світовий рекорд? Гаразд, поїхали!". Я хочу мати те саме відчуття – це велика мотивація.

Я пам’ятаю, коли минулого року перед Парижем ми проводили прес-конференцію з Puma, і я сиділа поруч із Дюплантісом та Карстеном Вархольмом. Їх обох представили як світових рекордсменів, а мене – як бронзового медаліста Олімпійських ігор. Я ніби не підходила під рівень!", – заявила Магучіх.

Зазначимо, що на початку березня стрибун із жердиною Арман Дюплантіс в одинадцятий раз за кар'єру побив світовий рекорд.

Вчора, 21 року, він отримав престижну нагороду Laureus World Sports Awards 2025.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги в Парижі, який проходив у середині липня минулого року. 

Діамантова ліга Легка атлетика Ярослава Магучіх Арман Дюплантіс

Діамантова ліга

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