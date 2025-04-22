Одинадцятиразовий світовий рекордсмен: Магучіх назвала свого головного мотиватора

Зірка легкої атлетики українка Ярослава Магучіх зізналася, що хоче брати приклад зі шведа Армана Дюплантіса, який 11 разів оновлював світовий рекорд.

Про це вона сказала в інтерв'ю для пресслужби Діамантової ліги.

"Я все ще думаю, що можу покращити свій розбіг. З попереднім розбігом я виступала п’ять років і завжди знала, що робити.

Минулого року ми перейшли на 11 кроків, і все ще бувають моменти, коли я не зовсім знаю, як швидко я маю рухатися. Незважаючи на те, що я показала 2,10 м і отримав золоту олімпійську медаль, я все одно не вважаю це ідеальним.

Новий рекорд? Сподіваюся, що так (сміється – прим.)! Навіть зараз у мене є золота медаль і рекорд, я все одно хочу стрибнути вище. Я хочу стрибнути на 2,11 м і 2,12 м. І в мене є ще один чудовий стрибун у стрибках з жердиною, який справді мене мотивує.

Так, Дюплантіс. Для нього це як: "Світовий рекорд? Гаразд, поїхали!". Я хочу мати те саме відчуття – це велика мотивація.

Я пам’ятаю, коли минулого року перед Парижем ми проводили прес-конференцію з Puma, і я сиділа поруч із Дюплантісом та Карстеном Вархольмом. Їх обох представили як світових рекордсменів, а мене – як бронзового медаліста Олімпійських ігор. Я ніби не підходила під рівень!", – заявила Магучіх.