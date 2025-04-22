Надії на Світоліну, складне завдання для Швьонтек: прев'ю престижного турніру в Мадриді

На календарі середина весни, а це означає, що для найкращих тенісисток планети прийшов час найбільших ґрунтових змагань сезону.

Перший з "тисячників" пройде у Мадриді. З 22 квітня по 3 травня на ґрунтових кортах спорткомплексу Caja Mágica відбудеться щорічне жіноче змагання з офіційною назвою Mutua Madrid Open. Тут же пройде і чоловічий турнір, тільки представники сильної статі почнуть і закінчать грати на день пізніше.

У своєму нинішньому вигляді турнір у Мадриді почав проводитися відносно нещодавно – з 2009 року. Саме відтоді змагання відбувається в нинішній локації, у другій половині весни та на червоному ґрунті. І, головне, чоловічий турнір був доповнений жіночим, тієї категорії, яка зараз іменується WTA 1000.

З 2023 року кількість учасниць була збільшена до 96. Це означає, що 32 сіяні тенісистки пропускають перше коло. Разом із цим турнір став тривати майже два тижні.

Очки, призові

З назви категорії змагань WTA 1000 одразу зрозуміло, яку кількість рейтингових очок отримає переможниця. Призовий фонд у жінок складе 8,963,700 доларів, рівно стільки ж, скільки в Індіан-Веллсі та Маямі, інших двотижневих турнірах цього рангу. Відповідно, розподіл призових та рейтингових очок за раундами ідентичний.

Перше коло: 10 очок / $23,760.

Друге коло: 35 очок / $35,260.

Третє коло: 65 очок / $60,400.

Четверте коло: 120 очок / $103,225.

Чвертьфінал: 215 очок / $189,075.

Півфінал: 390 очок / $332,160.

Фінал: 650 очок / $597,890.

Перемога: 1000 очок / $1,124,380.

Розповідь про турнірну сітку змагань, фаворитів та шанси спортсменок традиційно розпочнемо з українок.

Наші

Еліна Світоліна минулого тижня потішила українських уболівальників блискучою перемогою на турнірі серії WTA 250 у французькому Руані. Перша ракетка України виграла 5 матчів, не програвши жодного сету та повісивши суперницям у десяти партіях два «бублики».

Вдалий виступ повинен додати Світоліній натхнення для подальших успіхів. Проте є й великий підводний камінь. Справа в тому, що 30-річна українка за всю кар’єру на жодному турнірі у Мадриді не вигравала два матчі поспіль. Змагання у столиці Іспанії є найменш успішним для Еліни серед усіх "тисячників".

Головною причиною цього прийнято вважати ґрунт мадридських кортів. Швидкість відскоку м’яча тут така, що деякі тенісисти називають місцеве покриття, скоріше, повільним хардом. Однак Світоліна прекрасно грає на харді, тому не варто її невдалі виступи у Мадриді списувати виключно на покриття. Психологія у жіночому тенісі грає величезну роль. Один, другий раз не пішло – і ось уже сформувався певний ментальний блок.

Цього року Еліні буде складно зруйнувати неприємну для себе традицію. Перше коло вона через 17 номер посіву пропускає. У другому раунді українка зіграє з британкою Сонай Картал або румункою Жаклін Крістіан. Обидві суперниці є прохідними.

Еліна Світоліна www.openrouen.fr

А ось далі вкрай вірогідна зустріч із казахстанською москвичкою Єленою Рибакіною. Та тиждень тому допомогла збірній своєї нової батьківщини пробитися у фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг, після чого вирішила не захищати минулорічний титул у Штутгарті й через це випала з першої десятки рейтингу.

Зрозуміло, що Рибакіна намагатиметься надолужити втрачене, і швидке покриття мадридських кортів їй підходить більше, ніж Еліні. Особливо, зважаючи на той факт, що захищати казахстанці доведеться півфінал 2024 року. Проте подивимось. На хвилі руанського успіху можливі варіанти. Психологія…

Для Марти Костюк завершилися півтора місяці, коли їй потрібно було захищати багато рейтингових очок. Левову частку з них, на жаль, підтвердити не вдалося. А через травму, отриману у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг, 22-річна спортсменка пропустила турнір у Штутгарті, де торік грала з Рибакіною у фіналі.

Наразі незрозуміло, наскільки Костюк відновилася і чи готова грати на високому рівні. Перше коло вона з 24 номером посіву пропускає, а у другому зустрінеться з переможницею матчу між неприємною нідерландкою Сюзан Ламенс та вічно перспективною володаркою одного Grand Slam британкою Еммою Радукану.

Якщо вдасться пройти далі, вірогідна гра проти колишньої подруги, іспанки Паули Бадоси. Дев’ята ракетка світу цього сезону більше лікується, ніж грає, її ступеня готовності теж ніхто не знає. Далі заглядати не будемо, адже проходження двох раундів для Марти в її нинішньому стані виглядатиме успіхом.

Марта Костюк ФТУ

Даяні Ястремській у першому колі належить зіграти з однією з переможниць кваліфікації. А далі – дежавю. У 2024-му Ястремська поступилася у другому колі Коко Гофф. У 2025-му матиме шанс взяти в американки реванш.

Швидкий мадридський ґрунт підходить обом тенісисткам, певні шанси в Даяни проти четвертої ракетки світу проглядаються. Важливо, щоб вдалося відновитися від проблеми з різким падінням тиску, через яку українці довелося знятися у другому сеті матчу першого кола в Штутгарті проти Альони Остапенко.

Четвертою учасницею від України в Мадриді могла стати Ангеліна Калініна, однак перед стартом турніру вона знялася зі змагань через хворобу.

Переходимо до головних фавориток змагань.

Іга Швьонтек

Коли мова заходить про ґрунт, прізвище Швьонтек згадується найпершим. І недарма. 23-річна полька минулого сезону виграла усі великі турніри на найповільнішому покритті. Вона стала чемпіонкою у Мадриді, Римі та Парижі, здобувши на цих трьох змаганнях сумарно 4000 очок.

За рік настав час зароблені очки захищати. Вищевказана цифра складає більш ніж половину того доробку, який наразі має Швьонтек. Її друга позиція в рейтингу дуже скоро опиниться під величезним питанням. Адже у поточному сезоні полька не грала у фіналі жодного турніру. Не кажучи вже про титули.

Іга Швьонтек Getty images

Однак ґрунт є її улюбленим покриттям. і тому скидати Ігу з рахунків не варто. На початку квітня вона зробила собі перепочинок, не зігравши за збірну Польщі у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг, за що отримала хвилю хейту від власних вболівальників і подяку від українців. У Штутгарті після цього Швьонтек вилетіла вже у чвертьфіналі, поступившись Альоні Остапенко, в очних зустрічах з якою має шість поразок у шести матчах.

Нічого дивного, якщо у турнірній сітці Мадрида полька першим чином стала шукати місцезнаходження латвійки. За іронією долі, Швьонтек та Остапенко можуть зустрітися уже у четвертому колі. А у другому раунді Іга має шанс зіграти проти своєї сенсаційної кривдниці в Маямі, 19-річної філіппінки Александри Еали. Сумнівно, що на ґрунті повториться американський хардовий сценарій, але цікаво буде точно.

Аріна Сабалєнка

Сумно визнавати, що представниця країни-агресорки зараз по праву є першою ракеткою світу. За неповні чотири місяці вона здобула титули у Брисбені та Маямі, а також грала у фіналах на Australian Open, в Індіан-Веллсі та Штутгарті.

Білорусці у найближчі півтора місяці також доведеться захищати чимало очок. У Мадриді та Римі торік Сабалєнка доходила до фіналів, на Ролан Гаррос виступала у чвертьфіналі.

Жереб в цілому був прихильним до «нейтралки». У четвертому колі може поборотися Аманда Анісімова, якщо в неї піде гра. Високорейтингові суперниці аж до півфіналу навряд чи зможуть створити конкуренцію, адже Чжен Ціньвень та Джессіку Пегулу аж ніяк не можна віднести до любительок ґрунту. Завдання Сабалєнки – як мінімум повторити минулорічний фінал – виглядає не дуже складним.

Медісон Кіз

Американку згадаємо в тому аспекті, що їй доведеться захищати очки за півфінал, а швидкий ґрунт потужній тенісистці більш-менш підходить. Старт сезону для Кіз був просто винятковим: перемоги в Аделаїді та на Australian Open підняли її у середину першої десятки рейтингу. Проте місяць довелося пропустити через травму, і після півфіналу в Індіан-Веллсі жодних успіхів Кіз не мала.

Медісон Кіз Getty images

Примхливий жереб підкинув Медісон шанс уже в другому колі зустрітися з Наомі Осакою, і чи є сенс заглядати ще далі по турнірній сітці, питання складне. Мабуть, поки не варто.

Жасмін Паоліні

Після невдалого початку року багато хто, в тому числі, автор цих рядків, прогнозували італійці падіння за межі першої двадцятки, тобто, туди, де вона стабільно знаходилася до попереднього сезону. Однак у Маямі та в Штутгарті Паоліні дійшла до півфіналів, де в обох випадках програла Сабалєнці. Враховуючи, що ґрунт є рідним покриттям для італійки, варто подивитись на її шанси пройти далеко.

Вже у четвертому колі шоста сіяна Паоліні, скоріш за все, зіграє з переможницею матчу між Світоліною та Рибакіною. Дуже цікава вивіска, і хочеться, щоб суперницею Жасмін стала саме Еліна.

Кого ще варто згадати

Відзначимо цікавий момент. Господарки кортів завжди вважалися головними спеціалістками по грі на ґрунті в Європі. Однак зараз у топ-10 серед іспанок перебуває лише Паула Бадоса і серйозних шансів у Мадриді вона не має. Більше ніхто з іспанок не входить навіть у п’ятдесятку найкращих тенісисток планети і розраховувати на серйозний успіх не може. Часи змінюються.

Не оминемо увагою єдину тенісистку, яка тричі брала титул у Мадриді. Петра Квітова перемагала тут у 2011, 2015 та 2018 роках. Зараз же, хоч чешка і повернулася у великий теніс після народження дитини, на турнірі вона не виступить.

Думка букмекерів

Букмекерські контори вважають шанси двох головних претенденток на перемогу в турнірі – Аріни Сабалєнки та Іги Швьонтек – рівними. Коефіцієнти на білоруску та польку приблизно дорівнюють 4.

На третій позиції дещо несподівано знаходиться молода росіянка Мірра Андрєєва. Хоч вона і перемогла на тисячниках у Дубаї та Індіан-Веллсі, на ґрунті навряд чи вона буде настільки ж небезпечною. На її титул можна поставити з коефіцієнтом 10.25.

З українок прогнозуємо найвище розцінюються шанси Еліни Світоліної. Вона входить у число 15 головних претенденток на трофей у Мадриді з коефіцієнтом 41.

Де дивитися

Офіційним транслятором Mutua Madrid Open 2025 в Іспанії є канали RTVE/TVE. В Україні турнір транслюватиме канал Setanta Sports.