Стало відомо, за що ЮКСА звільнила Чирикала з посади головного тренера

Головному тренеру ЮКСА Дмитру Чирикалу керівництво клубу поставило ультиматум, що склад на матчі має визначати ідеолог клубу Пабло Буено. Наставник відмовився.

Про це Чемпіону повідомили власні джерела у клубі.

Наставник отримав хвилю хейту в соцмережах від Буено та втратив свою посаду. Також нам стало відомо, що президент команди Сергій Леснік запропонував фахівцю стати асистентом в новому тренерському штабі, ймовірно, щоб не платити компенсацію, проте Чирикал відмовився.

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В оновленому штабі продовжать працювати Олександр Ломко та тренер воротарів Олександр Бандура. А новим головним тренером стане бразильський спеціаліст з Португалії Алоїзіо Пірес Алвес, який працював у Порту в штабі Жозе Моурінью та допоміг команді перемогти в Лізі чемпіонів сезону-2024/25.

Зазначимо, що нещодавно клуб оголосив про трансфер сина легенди світового футболу Ромаріо.

ЮКСА наразі посідає 6 місце в чемпіонській групі Першої ліги. Команда з Київської області має 26 очок за 17 турів. Від лідера таблиці – Епіцентру – команда відстає на 12 балів. В останньому матчі ЮКСА перемогла Металіст.