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Стало відомо, за що ЮКСА звільнила Чирикала з посади головного тренера

Микола Дендак — 23 квітня 2025, 00:40
Стало відомо, за що ЮКСА звільнила Чирикала з посади головного тренера
Дмитро Чирикал
ФК ЮКСА

Головному тренеру ЮКСА Дмитру Чирикалу керівництво клубу поставило ультиматум, що склад на матчі має визначати ідеолог клубу Пабло Буено. Наставник відмовився.

Про це Чемпіону повідомили власні джерела у клубі.

Наставник отримав хвилю хейту в соцмережах від Буено та втратив свою посаду. Також нам стало відомо, що президент команди Сергій Леснік запропонував фахівцю стати асистентом в новому тренерському штабі, ймовірно, щоб не платити компенсацію, проте Чирикал відмовився.

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В оновленому штабі продовжать працювати Олександр Ломко та тренер воротарів Олександр Бандура. А новим головним тренером стане бразильський спеціаліст з Португалії Алоїзіо Пірес Алвес, який працював у Порту в штабі Жозе Моурінью та допоміг команді перемогти в Лізі чемпіонів сезону-2024/25.

Зазначимо, що нещодавно клуб оголосив про трансфер сина легенди світового футболу Ромаріо.

ЮКСА наразі посідає 6 місце в чемпіонській групі Першої ліги. Команда з Київської області має 26 очок за 17 турів. Від лідера таблиці – Епіцентру – команда відстає на 12 балів. В останньому матчі ЮКСА перемогла Металіст.

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