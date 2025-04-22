Готовий відпустити безплатно: Суркіс – про продовження контракту з капітаном

Президент Динамо Ігор Суркіс пояснив ситуацію з продовженням контракту півзахисника Віталія Буяльського.

Про це функціонер розповів у коментарі ТаТоТаке.

Нова угода Буяльського розрахована до 30 червня 2027 року, попередня спливала наприкінці сезону.

"У мене з Буяльським була дуже серйозна розмова. Я йому обіцяв: якщо буде гарна пропозиція – я його безплатно відпущу. У нього були такі пропозиції. Ну, він необхідний команді – перш за все, великий досвід і молодь повинна вчитись в нього тому, що він робить на футбольному полі. У нас дуже талановита молодь, але коли її багато – не буде результату", - розповів президент столичного колективу.

Буяльський взимку мав пропозицію перейти в один з клубів МЛС, однак вирішив залишитись у Динамо.

"З МЛС була пропозиція і в січні теж. Ми з ним домовились. У нас була абсолютно відверта розмова і ми прийшли до того, що він потрібен Динамо. Віталій такий хлопець, що для нього перш за все інтереси клубу, а тоді свої амбіції. Ми багато для нього зробили, він зробив багато для клубу. Тому я дуже радію, що ми підписали з ним нову угоду", - сказав Суркіс.

У цьому сезоні Буяльський провів 33 матчі, забив 7 голів і віддав 8 асистів.

Нагадаємо, у 25 турі УПЛ Динамо розгромило Оболонь та зберегло відрив у 6 очок від Олександрії, яка переграла Ворсклу. Шахтар програв Колосу та тепер відстає від киян на 10 балів.

Раніше повідомлялося, що Динамо гарантувало собі участь в єврокубках сезону-2025/26.