Найсексуальніша футболістка світу відсвяткувала перемогу у чемпіонаті Італії командним танцем

Популярна швейцарська футболістка та зірка соцмереж Аліша Леманн відсвяткувала шосте чемпіонство жіночої команди Ювентуса.

Після завершення сезону, під час якого туринці впевнено оформили черговий титул, Аліша разом із партнерками по команді влаштувала справжній танцювальний флешмоб.

Відео з яскравого святкування вже набрало сотні тисяч переглядів у соцмережах!

Цікавий нюанс: попри активність на святкових відео, за останні 10 матчів Леманн провела на полі лише 25 хвилин. Її партнер, бразильський хавбек Дуглас Луїс, який минулого літа разом із нею перебрався до Ювентуса, взагалі не відзначився жодним результативним діянням у цьому сезоні.

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Не так давно Леманн поскаржилася на те, що вона заробляє набагато менше, ніж її зірковий хлопець.

Раніше Аліша розповіла про булінг в Інтернеті від хейтерів.