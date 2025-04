Джадд Трамп: син далекобійника став "Тузом у колоді" та переписав безліч рекордів

Джадд Трамп, якого багато хто вважає одним із найталановитіших і найхаризматичніших гравців в історії снукеру, зробив значний вплив на цей вид спорту. Його шлях до того, щоб стати "Тузом у колоді" (про це трохи нижче), відзначений поєднанням природних здібностей, наполегливої праці та виразного стилю, який змінив уявлення багатьох людей про снукер.

Джадд народився 20 серпня 1989 року в Бристолі, Англія, і там же почав грати в снукер. Він познайомився з грою завдяки своєму батькові, який привів його до місцевого снукерного клубу, коли Джадду було лише шість. Батько, водій вантажівки Джеймі Трамп, сам був пристрасним гравцем, і саме він заохотив сина спробувати свої сили в цьому виді спорту. Уже в молодому віці Джадд проявив неабиякий талант, що згодом призвело до його успіху в професійному снукері.

Свій перший трофей юний спортсмен завоював у 9 років. Це був Чемпіонат юніорів Бристоля (Bristol Junior Championship). Той успіх став важливою подією на початку його снукерної кар'єри. Вже у віці 11 років, у 2000-му, Джадд виграв чемпіонат Англії U-15, а наступного року (дванадцять йому ще не виповнилося!) дійшов до фіналу чемпіонату Англії U-18 (програв, до речі, Тому Форду, якому на той момент було 17 років). У 14 років Трамп зіграв у півфіналі чемпіонату світу U-21, а також набрав 147 очок за підхід (максимально можливу кількість) на Чемпіонаті Великої Британії для юніорів (UK Championship for Juniors). На той момент він став наймолодшим гравцем, який оформив максимум на офіційному турнірі.

Джадд Трамп

Трамп став професіоналом у 2005 році. Його агресивний стиль гри та чуття швидко привернули увагу, зробивши його видатним гравцем серед однолітків. У сезоні-2005/06, на Welsh Open, він став наймолодшим гравцем, який коли-небудь кваліфікувався до фінальної стадії рейтингового турніру. На чемпіонаті світу Джадд дебютував у 2007 році, ставши третім наймолодшим гравцем, який пробився до основної стадії турніру, після Стівена Гендрі та Ронні О'Саллівана. До речі, окрім цих трьох гравців, тільки Лю Чуан і Лука Бресель грали у "Крусіблі" у віці 17 років.

Переломні моменти

Утім, до сезону-2008/09 Джадд вважався занадто юним, аби гравці Туру сприймали його як дійсно сильного суперника. Однак у тому сезоні він виграв відбір на Мастерс, а головне – свій перший професійний (хоча й нерейтинговий) турнір – Championship League. Тоді ж уперше ЗМІ його стали називати "Туз у колоді" (The Ace in the Pack), і цей нікнейм виявився досить вдалим, бо зараз на будь-якому турнірі Джадд завжди входить до числа фаворитів.

Ну а справжній прорив Трампа стався у 2011-му, коли він виграв свій перший рейтинговий титул на China Open, обігравши у фіналі Марка Селбі та оформивши свій 100-й сенчурі в кар’єрі. Джадд заробив непогані гроші та вперше увійшов у топ-16 світового рейтингу. А відразу після того тріумфу заявив про себе на весь голос: у "Крусіблі" він почав з того, що обіграв чинного чемпіона Ніла Робертсона, а згодом дійшов аж до фіналу, ставши другим наймолодшим фіналістом після Стівена Гендрі.

"Тато їздить на всіляких вантажівках. Було б чудово, якби я міг виграти турнір і дозволив йому піти на пенсію", – розповів 21-річний Джадд перед вирішальним поєдинком.

Там суперником Трампа був триразовий (на той момент) чемпіон світу Джон Гіггінс. Джадд виграв перші дві сесії – 10:7, проте не зміг втримати перевагу і зрештою поступився – 15:18.

З того моменту почався його підйом до популярності у світі снукеру. Уже наступного сезону Трампу підкорився перший титул "Потрійної корони" – UK Championship. Джадд продовжував стабільно виступати в Турі й у листопаді 2012-го вперше став №1 світового рейтингу. До сезону-2018/19 він мав у скарбниці 8 трофеїв, проте критики вважали, що це занадто мало для такого талановитого гравця. Той сезон став черговою – і досить вагомою – сходинкою на вершину снукерного Олімпу.

Вершини та переписані рекорди

У січні 2019 року Трамп виграв Мастерс, а у травні – і свій перший чемпіонат світу, зміцнивши статус одного з елітних гравців. У фіналі він узяв переконливий реванш у Джона Гіггінса – 18:9, причому оформив 7 сенчурі. Шотландець також зробив 4 "сотні" – матч увійшов в історію – більш як 11 сенчурі в одному поєдинку не було.

Джадд Трамп – чемпіон Мастерса у 2019 році

Три роки поспіль (з 2019 по 2021) Трампа визнавали найкращим гравцем року за версією World Snooker Tour. У 2021 році його був включено до Зали слави снукеру. Окрім того, що наш герой зібрав повний комплект титулів "Потрійної корони", він виграв ще два рейтингових турніри та в підсумку став першим гравцем, котрий за сезон заробив понад мільйон фунтів призових.

Сезон-2019/20 став рекордним за кількістю виграних рейтингових турнірів – 6. У сезоні-2020/21 Трамп взяв ще п’ять трофеїв! У 2022 році він дійшов до свого третього фіналу Чемпіонату світу, в якому поступився Ронні О’Саллівану, і того ж року отримав орден Британської імперії.

Джадд протягом трьох років поспіль вигравав фінали Northern Ireland Open, щоразу з однаковим рахунком – 9:7, обігруючи О’Саллівана. Крім того, став одним з одинадцяти гравців, хто вигравав Мастерс більше одного разу. Наприкінці 2023 року виграв три рейтингових турніри поспіль.

У поточному сезоні Трамп уже переміг на Saudi Arabia Snooker Masters та UK Championship, довівши кількість виграних титулів до 30. У чвертьфіналі British Open проти Марка Аллена зробив 1000-й сенчурі у кар’єрі й став третім гравцем після Ронні О'Саллівана та Джона Хіггінса, якому вдалося досягти такого результату.

Загалом же перед чемпіонатом світу на рахунку Джадда – 93 "сотні", і він може не лише дійти до 100, а й перевершити рекорд Ніла Робертсона (103 сенчурі за сезон).

Непоступливий Кайрен

Останнім часом особливого статусу набуло протистояння Трампа з Кайреном Вілсоном. З останніх шести своїх вирішальних поєдинків Джадд програв три, і всі три – Кайрену: Xi'an Grand Prix (8:10), Northern Ireland Open (3:9) та Players Championship (9:10).

Також за Вілсоном залишився останній півфінал Мастерса (6:3). І хоча загальна статистика все ще говорить про перевагу Трампа (він виграв 20 з 37 очних поєдинків), Джадд був сильнішим тільки в одному фіналі з шести. Сталося це ще на Gibraltar Open-2020.

Що окрім снукеру?

Шлях Джадда Трампа від молодого гравця-початківця до чемпіона світу та "Туза в колоді" є чудовим прикладом відданості снукеру, таланту та працездатності. Його вплив на снукер, як з погляду ігрового процесу, так і з погляду популярності, гарантує – він запам’ятається одним із найкращих гравців в історії цього виду спорту. Усе це досягається завдяки багатогодинним щоденним тренуванням на межі фанатизму. Тому часу на особисте життя не лишається. Майже…

Трамп досі неодружений. А свої романтичні стосунки намагається не виносити на широкий загал. Утім, складається враження, що Джадда приваблюють спортивні дівчата екзотичної зовнішності. Зазвичай одразу після перемоги у фінальному поєдинку до тріумфатора виходять найближчі люди, родичі, дружина, діти тощо. І от після виграшу Players Championship-2017 Трамп святкував перемогу з вершницею з ОАЕ Хадіджею Міср.

The Snooker Awards 2018 🎩🎱 pic.twitter.com/jhDnQJfJKR — Khadijah (@KhadijahMisr) May 11, 2018

Утім, роман тривав недовго, і після чого англієць познайомився з гонконзькою фігуристкою Мейзі Ма, яка молодша на 10 років. Вона сподівалася взяти участь у Зимових Олімпійських іграх 2018, але не змогла пройти відбір через травму. У пам’ять про це розчарування Мейзі зробила татуювання на зап’ясті із зображенням п’яти олімпійських кілець, одне з яких зламане...

Мейзі Ма Getty Images

Видається, що роман Джадда та Мейзі – це серйозно і надовго. Бо Трамп наприкінці минулого року отримав дозвіл і переїхав до Гонконгу. Снукерист пояснив це не лише тим, що йому подобається місцева їжа та культура. Джадд вважає, що переваги проживання в Гонконзі переважують витрати, коли справа стосується його снукерної кар’єри: податки тут нижчі, ніж на батьківщині, а інфраструктура краща. Та й життя взагалі цікавіше, ніж у Британії, а ще – поряд кохана людина.

Побачимо, наскільки життя в Гонконзі впливає на якість гри Трампа. Навіть більшість китайських гравців, як і австралієць Ніл Робертсон, роками живуть у Британії, аби не витрачати час на перельоти та адаптацію напередодні турнірів, які в основному граються в Європі.

Загалом, "Туз в колоді" втілює в собі поєднання таланту, працездатності та успіху, що робить його провідною фігурою сучасного снукеру. Відомий своїм атакувальним стилем, Трамп має чуття на результативні брейки та сміливі удари, що робить його матчі цікавими для перегляду. Його часто порівнюють з іншими великими гравцями, але здатність Джадда адаптувати свою гру під час матчів та працювати над слабкими сторонами виділяє його з-поміж колег в умовах жорсткої конкуренції сучасного снукеру.

І, здається, попереду у Трампа ще багато класних матчів, сенчурі та титулів, адже йому – лише 35!