Фенербахче здолав Париж, Панатінаїкос розібрався з Анадолу Ефес у перших матчах 1/4 фіналу Євроліги

Сьогодні, 22 квітня, відбулися перші матчі чвертьфінальних протистоянь у Євролізі з баскетболу.

У стартовому поєдинку ігрового дня турецький Фенербахче з труднощами обіграв французький Париж, який проводить дебютний сезон в Євролізі. Зустріч завершилася з рахунком 83:78. Вирішальною для перемоги стала друга чверть, в якій турки набрали на 11 очок більше.

В іншому матчі чинний чемпіон Панатінаїкос змагався з турецьким Анадолу Ефес та здолав суперника з результатом 87:83. Команда вирвала перемогу лише у четвертій чверті. До її старту греки відставали на 8 очок.

Євроліга – Плейоф

Чвертьфінал, перші матчі

22 квітня

Фенербахче (Туреччина) – Париж (Франція) 83:78 (18:22, 31:20, 14:20, 20:16)

Панатінаїкос (Греція) – Анадолу Ефес (Туреччина) 87:83 (21:18, 19:30, 24:24, 23:11)

Чвертьфінальні протистояння триватимуть до трьох перемог однієї з команд.

Цього року вперше в історії Фінал чотирьох пройде за межами Старого світу – подію прийме місто Абу-Дабі. Матчі відбудуться 23-25 травня.

Нагадаємо, Олімпіакос, Фенербахче, Панатінаїкос, Монако, Барселона та Анадолу Ефес напряму пробились у чвертьфінал за підсумками регулярного чемпіонату. А ось Париж та Реал вийшли в 1/4 фіналу через стадію Play-In.