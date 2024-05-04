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Барселона націлилася на лідера Атлетика з Більбао

Сьогодні 12:53 56 0
Барселона націлилася на лідера Атлетика з Більбао
#Барселона, #Ніко Вільямс, #Атлетик

Джерело - Чемпіон.

21-річний лівий вінгер Атлетика з Більбао Ніко Вільямс може перейти у Барселону в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст Diario Sport Тоні Хуанмарті.

Зазначається, що керівництво каталонського клубу надає перевагу йому над Дані Ольмо, якого раніше пов'язували з Барселоною.

У поточному сезоні футболіст відіграв 34 матчі за свій клуб, забив 7 м'ячів та віддав 16 результативних передач.

Нагадаємо, у 33 турі чемпіонату Іспанії підопічні Хаві Ернандеса вдома перемогли Валенсію. Наразі клуб посідає 2 сходинку в турнірній таблиці та випереджає третю Жирону на 2 бали. Наступну свою гру Барселона проведе саме проти команди Артема Довбика та Віктора Циганкова.

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