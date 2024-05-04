Барселона націлилася на лідера Атлетика з Більбао

Джерело - Чемпіон.

21-річний лівий вінгер Атлетика з Більбао Ніко Вільямс може перейти у Барселону в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст Diario Sport Тоні Хуанмарті.

Зазначається, що керівництво каталонського клубу надає перевагу йому над Дані Ольмо, якого раніше пов'язували з Барселоною.

🚨 EXCLUSIVE: Nico Williams is the ideal winger Barcelona will try for if they’re in a position to afford one. The club prioritizes him over Dani Olmo. @tjuanmarti #Transfers 🇪🇸🔵🔴💥 pic.twitter.com/GEvSTixIsw — Reshad Rahman (@ReshadFCB) May 3, 2024

У поточному сезоні футболіст відіграв 34 матчі за свій клуб, забив 7 м'ячів та віддав 16 результативних передач.

Нагадаємо, у 33 турі чемпіонату Іспанії підопічні Хаві Ернандеса вдома перемогли Валенсію. Наразі клуб посідає 2 сходинку в турнірній таблиці та випереджає третю Жирону на 2 бали. Наступну свою гру Барселона проведе саме проти команди Артема Довбика та Віктора Циганкова.