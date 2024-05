Барселона націлилася на лідера Атлетика з Більбао

21-річний лівий вінгер Атлетика з Більбао Ніко Вільямс може перейти у Барселону в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст Diario Sport Тоні Хуанмарті.

Зазначається, що керівництво каталонського клубу надає перевагу йому над Дані Ольмо, якого раніше пов'язували з Барселоною.

🚨 EXCLUSIVE: Nico Williams is the ideal winger Barcelona will try for if they’re in a position to afford one. The club prioritizes him over Dani Olmo. @tjuanmarti #Transfers 🇪🇸🔵🔴💥 pic.twitter.com/GEvSTixIsw