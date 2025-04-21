Все вирішив гол на останніх секундах: огляд матчу Реал – Атлетик

Вчора, 20 квітня, мадридський Реал вдома переграв Атлетик Більбао.

Єдиний гол у грі забив Феде Вальверде на 90+3 хвилини.

Огляд матчу

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга

32 тур, 20 квітня

Реал Мадрид – Атлетик 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 90+3 Вальверде

"Бланкос" завдали 22 удари, виграли володіння м'ячем (74-26), подали аж 14 кутових, тому ці три пункти цілком заслужені.

Тепер команда Карло Анчелотті має 69 очок і посідає другу сходинку. Лідирує Барселона – 73 бали.