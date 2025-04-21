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Все вирішив гол на останніх секундах: огляд матчу Реал – Атлетик

Руслан Травкін — 21 квітня 2025, 07:09
Все вирішив гол на останніх секундах: огляд матчу Реал – Атлетик
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Вчора, 20 квітня, мадридський Реал вдома переграв Атлетик Більбао.

Єдиний гол у грі забив Феде Вальверде на 90+3 хвилини.

Огляд матчу

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга
32 тур, 20 квітня

Реал Мадрид – Атлетик 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 90+3 Вальверде

"Бланкос" завдали 22 удари, виграли володіння м'ячем (74-26), подали аж 14 кутових, тому ці три пункти цілком заслужені. 

Тепер команда Карло Анчелотті має 69 очок і посідає другу сходинку. Лідирує Барселона – 73 бали.

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Реал Мадрид

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