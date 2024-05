Атлетико оскаржить рішення Ла Ліги про часткове закриття стадіону

Атлетико Мадрид оскаржуватиме рішення Ла Ліги, яка частково закрила стадіон "матрасників" через расистький скандал у матчі 33 туру проти Атлетика з Більбао.

Про це повідомляє Atletico Universe.

🚨 Atlético Madrid’s response to La Liga’s punishment: “The action of a single individual cannot trigger the punishment of thousands of fans who have not committed any infraction, besides, the established protocol by FIFA has been followed in these cases. The police have… pic.twitter.com/IU0eCPg8Ku