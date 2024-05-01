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Атлетико оскаржить рішення Ла Ліги про часткове закриття стадіону

Сьогодні 13:58 128 0
Атлетико оскаржить рішення Ла Ліги про часткове закриття стадіону
#Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Неко Вільямс, #Атлетик, #Атлетико Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Атлетико Мадрид оскаржуватиме рішення Ла Ліги, яка частково закрила стадіон "матрасників" через расистький скандал у матчі 33 туру проти Атлетика з Більбао.

Про це повідомляє Atletico Universe.

"Дія однієї особи не може спричинити покарання тисяч уболівальників, які не скоїли жодного порушення і дотримувалися встановленого протоколу ФІФА. Поліція співпрацювала з нами весь час, з моменту, коли з клубом зв’язалися, щоб знайти цю особу.

Робилося все можливе, щоб запобігти цим діям, а коли таке відбулося, то одразу засудилося", — йдеться у зверненні Атлетико.

Нагадаємо, поєдинок завершився перемогою підопічних Дієго Сімеоне. Під час матчу один з фанатів кричав расистські вигуки у бік Ніко Вільямса, який виступає за Атлетик.

Окрім часткового закриття трибун, мадридський клуб також повинен виплатити штраф розміром 20 тисяч євро.

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