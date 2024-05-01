Атлетико оскаржить рішення Ла Ліги про часткове закриття стадіону

Джерело - Чемпіон.
Атлетико Мадрид оскаржуватиме рішення Ла Ліги, яка частково закрила стадіон "матрасників" через расистький скандал у матчі 33 туру проти Атлетика з Більбао.
Про це повідомляє Atletico Universe.
"Дія однієї особи не може спричинити покарання тисяч уболівальників, які не скоїли жодного порушення і дотримувалися встановленого протоколу ФІФА. Поліція співпрацювала з нами весь час, з моменту, коли з клубом зв’язалися, щоб знайти цю особу.
Робилося все можливе, щоб запобігти цим діям, а коли таке відбулося, то одразу засудилося", — йдеться у зверненні Атлетико.
🚨 Atlético Madrid’s response to La Liga’s punishment: “The action of a single individual cannot trigger the punishment of thousands of fans who have not committed any infraction, besides, the established protocol by FIFA has been followed in these cases. The police have… pic.twitter.com/IU0eCPg8Ku— Atletico Universe (@atletiuniverse) April 30, 2024
Нагадаємо, поєдинок завершився перемогою підопічних Дієго Сімеоне. Під час матчу один з фанатів кричав расистські вигуки у бік Ніко Вільямса, який виступає за Атлетик.
Окрім часткового закриття трибун, мадридський клуб також повинен виплатити штраф розміром 20 тисяч євро.