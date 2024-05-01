Атлетико оскаржить рішення Ла Ліги про часткове закриття стадіону

Атлетико Мадрид оскаржуватиме рішення Ла Ліги, яка частково закрила стадіон "матрасників" через расистький скандал у матчі 33 туру проти Атлетика з Більбао.

Про це повідомляє Atletico Universe.

"Дія однієї особи не може спричинити покарання тисяч уболівальників, які не скоїли жодного порушення і дотримувалися встановленого протоколу ФІФА. Поліція співпрацювала з нами весь час, з моменту, коли з клубом зв’язалися, щоб знайти цю особу.

Робилося все можливе, щоб запобігти цим діям, а коли таке відбулося, то одразу засудилося", — йдеться у зверненні Атлетико.