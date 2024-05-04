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Жирона Довбика та Циганкова зіграє з Барселоною, Реал Луніна прийме Кадіс: розклад матчів Ла Ліги

Сьогодні 09:10 152 0
Жирона Довбика та Циганкова зіграє з Барселоною, Реал Луніна прийме Кадіс: розклад матчів Ла Ліги
#Андрій Лунін, #Барселона, #Жирона, #Кадіс, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Лас-Пальмас, #Мальорка, #Реал Мадрид, #Реал Сосьєдад, #Віктор Циганков, #Артем Довбик, #Атлетико Мадрид

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 4 травня, у межах 34 туру іспанської Ла Ліги відбудеться чотири поєдинки.

Зокрема Жирона, за яку виступають Віктор Циганков та Артем Довбик, прийматиме Барселону. Обидва клуби претендують на другу сходинку в чемпіонаті. Наразі її посідають підопічні Хаві Ернандеса, проте команда українців відстає лише на 2 бали.

Також мадридський Реал вдома зіграє проти Кадіса. Напередодні головний тренер королівського клубу Карло Анчелотті розповів, що у цьому матчі в основі вперше за довгий час вийде Тібо Куртуа.

Розклад матчів 34 туру Ла Ліги на 4 травня

  • 15:00 Реал Сосьєдад — Лас-Пальмас
  • 17:15 Реал Мадрид — Кадіс
  • 19:30 Жирона — Барселона
  • 22:00 Мальорка — Атлетико

Нагадаємо, що Циганков пропустив два матчі каталонського клубу через травму литкового м'яза, проте вийшов на заміну у матчі 33 туру проти Лас-Пальмаса. Поєдинок завершився перемогою Жирони, один із м'ячів забив Довбик.

Також Барселона вдома переграла Валенсію, а "вершкові" здолали Реал Сосьєдад.

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