Левандовський оформив хет-трик у звітній грі

Джерело - Чемпіон.

У 33 турі чемпіонату Іспанії з футболу Барселона вдома переграла Валенсію.

Зустріч завершилася з рахунком 4:2. Каталонці повернулися на друге місце у турнірній таблиці ліги. Український нападник "кажанів" Роман Яремчук пропустив гру через травму.

Чемпіонат Іспанії — Ла-Ліга

33 тур, 29 квітня

Барселона — Валенсія 4:2 (1:2)

Голи: 1 — 22 Лопес, 1:1 — 27 Дуро, 1:2 — 38 Пепелу, 2:2 — 49 Левандовський, 3:2 — 82 Левандовський, 4:2 — 90+3 Левандовський

Нагадаємо, в минулому турі Барселона програла в Ель Класико мадридському Реалу, а Валенсія мінімально поступилася Бетісу.

Раніше ми повідомляли, що Яремчук провів перше тренування після травми, яку отримав у матчі 30 туру проти Мальорки.