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Леклер наздогнав Алонсо та увійшов до п'ятірки пілотів за кількістю подіумів з Феррарі

Олексій Погорелов — 21 квітня 2025, 23:41
Фернандо Алонсо та Шарль Леклер
Фернандо Алонсо та Шарль Леклер

Пілот Феррарі Шарль Леклер увійшов до п'ятірки пілотів з найбільшою кількістю подіумів у складі італійської команди.

Про це повідомляє TheSportsRush.

27-річний монегаск фінішував третім на Гран-прі Саудівської Аравії, що стало для Скудерії першим подіумом у цьому сезоні.

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Для самого Леклера даний подіум став уже 44-м у складі італійської стайні. За цим показником він наздогнав Фернандо Алонсо, з яким він поділяє п'яте місце в історії Феррарі.

Рекорд належить великому Міхаелю Шумахеру, на чиєму рахунку 116 подіумів зі Скудерією. Себастьян Феттель та Рубенс Баррікелло поділяють друге місце, а четвертим іде Кімі Райкконен.

Рекордсмени Феррарі за кількістю подіумів

  1. Міхаель Шумахер – 116 подіумів;
  2. Рубенс Баррікелло – 55;
  3. Себастьян Феттель – 55;
  4. Кімі Райкконен – 52;
  5. Фернандо Алонсо – 44;
  6. Шарль Леклер – 44.

Перевершити результат нинішнього пілота Астон Мартін Шарль Леклер спробує в Маямі, де відбудеться наступний Гран-прі. Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з календарем та результатами всіх етапів Формули-1 сезону 2025 року.

Раніше стало відомо, що Себастьян Феттель втратив друге місце в історії "королеви автоспорту" за кількістю набраних очок. Його обійшов Макс Ферстаппен, який не став коментувати свій штраф на Гран-прі Саудівської Аравії.

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