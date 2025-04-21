Леклер наздогнав Алонсо та увійшов до п'ятірки пілотів за кількістю подіумів з Феррарі

Пілот Феррарі Шарль Леклер увійшов до п'ятірки пілотів з найбільшою кількістю подіумів у складі італійської команди.

Про це повідомляє TheSportsRush.

27-річний монегаск фінішував третім на Гран-прі Саудівської Аравії, що стало для Скудерії першим подіумом у цьому сезоні.

Для самого Леклера даний подіум став уже 44-м у складі італійської стайні. За цим показником він наздогнав Фернандо Алонсо, з яким він поділяє п'яте місце в історії Феррарі.

Рекорд належить великому Міхаелю Шумахеру, на чиєму рахунку 116 подіумів зі Скудерією. Себастьян Феттель та Рубенс Баррікелло поділяють друге місце, а четвертим іде Кімі Райкконен.

Рекордсмени Феррарі за кількістю подіумів

Міхаель Шумахер – 116 подіумів; Рубенс Баррікелло – 55; Себастьян Феттель – 55; Кімі Райкконен – 52; Фернандо Алонсо – 44; Шарль Леклер – 44.

Most podiums for Ferrari:



1. Michael Schumacher, 116

2. Sebastian Vettel, 55

3. Rubens Barrichello, 55

4. Kimi Raikkonen, 52

5= Charles Leclerc, 44 🆕

5= Fernando Alonso, 44 pic.twitter.com/swzEPgBSLt — Ferrari News 🐎 (@FanaticsFerrari) April 20, 2025

Перевершити результат нинішнього пілота Астон Мартін Шарль Леклер спробує в Маямі, де відбудеться наступний Гран-прі. Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з календарем та результатами всіх етапів Формули-1 сезону 2025 року.

Раніше стало відомо, що Себастьян Феттель втратив друге місце в історії "королеви автоспорту" за кількістю набраних очок. Його обійшов Макс Ферстаппен, який не став коментувати свій штраф на Гран-прі Саудівської Аравії.