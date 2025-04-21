Леклер наздогнав Алонсо та увійшов до п'ятірки пілотів за кількістю подіумів з Феррарі
Пілот Феррарі Шарль Леклер увійшов до п'ятірки пілотів з найбільшою кількістю подіумів у складі італійської команди.
Про це повідомляє TheSportsRush.
27-річний монегаск фінішував третім на Гран-прі Саудівської Аравії, що стало для Скудерії першим подіумом у цьому сезоні.
Для самого Леклера даний подіум став уже 44-м у складі італійської стайні. За цим показником він наздогнав Фернандо Алонсо, з яким він поділяє п'яте місце в історії Феррарі.
Рекорд належить великому Міхаелю Шумахеру, на чиєму рахунку 116 подіумів зі Скудерією. Себастьян Феттель та Рубенс Баррікелло поділяють друге місце, а четвертим іде Кімі Райкконен.
Рекордсмени Феррарі за кількістю подіумів
- Міхаель Шумахер – 116 подіумів;
- Рубенс Баррікелло – 55;
- Себастьян Феттель – 55;
- Кімі Райкконен – 52;
- Фернандо Алонсо – 44;
- Шарль Леклер – 44.
Перевершити результат нинішнього пілота Астон Мартін Шарль Леклер спробує в Маямі, де відбудеться наступний Гран-прі. Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з календарем та результатами всіх етапів Формули-1 сезону 2025 року.
Раніше стало відомо, що Себастьян Феттель втратив друге місце в історії "королеви автоспорту" за кількістю набраних очок. Його обійшов Макс Ферстаппен, який не став коментувати свій штраф на Гран-прі Саудівської Аравії.