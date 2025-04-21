Ноттінгем переміг Тоттенгем та повернувся до трійки турнірної таблиці АПЛ

Ноттінгем здобув виїзну перемогу над Тоттенгемом у межах 33 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь "лісників". Ця перемога допомогла команді Нуну Ешпіріту Санту повернутися на третю сходинку турнірної таблиці.

Наразі Ноттінгем має 60 очок у заліку, випереджаючи четвертий Ньюкасл на один бал. Зазначимо, що відразу 5 команд у турнірній таблиці наразі відділяє всього три очки, сьома Астон Вілла та шостий Челсі мають по 57 залікових пунктів.

Чемпіонат Англії – АПЛ

33 тур, 21 квітня

Тоттенгем – Ноттінгем 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 5 Андерсон, 0:2 – 16 Вуд, 1:2 – 87 Рішарлісон

Турнірна таблиця АПЛ

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Раніше ми повідомляли, що Англійська Прем'єр-ліга стала першою з двох європейських ліг, які отримають додаткове місце в Лізі чемпіонів УЄФА сезону-2025/26.