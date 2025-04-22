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Бенефіс Іско та бліда гра Циганкова: визначилися оцінки за матч Жирона – Бетіс

Станіслав Лисак — 22 квітня 2025, 00:32
Віктор Циганков
Віктор Циганков
Getty Images

Український півзахисник Жирони Віктор Циганков отримав невисоку оцінку за матч 32 туру іспанської Ла Ліги проти Бетіса (1:3).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Українець вийшов у стартовому складі та відіграв усі 90 хвилин. За цей час Циганков віддав одну ключову передачу, виконав 5 з 13 успішних прострілів, а також 31 з 37 точних пасів, за що отримав оцінку 6,7, що є середнім показником серед гравців Жирони.

Найкращим гравцем поєдинку став хавбек Бетіса Іско, який за 60 хвилин на полі відзначився забитим голом та гольовою передачею. Окрім того, іспанець віддав 3 ключових паси та створив 2 гольових шанси для своїх партнерів. Оцінка Іско – 8,7.

Жирона зазнала вже четвертої поразки поспіль у чемпіонаті Іспанії. За шість турів до фінішу сезону команда Віктора Циганкова йде у трьох очках від зони вильоту.

Бетіс Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Віктор Циганков

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