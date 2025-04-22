Не Барселона з Інтером: Фігу назвав фаворита на перемогу в Лізі чемпіонів

Володар Золотого м'яча 2000 року Луїш Фігу вважає ПСЖ найбільшим фаворитом на перемогу в Лізі чемпіонів УЄФА цього сезону.

Слова португальця передає сайт Альфредо Педулли.

"На мою думку головний фаворит – це Парі Сен-Жермен, який має стабільність результатів та відмінну форму. Але важко сказати напевно, мені не хочеться робити остаточний прогноз щодо переможця Ліги чемпіонів цього року.

Інтер та Барселона – це дві команди з різними стилями, але "нерадзуррі" – це не тільки оборона. Інтер може виграти требл цього року. Окрім відмінної оборони в команді Індзагі є гравці, які можуть вплинути на результат", – сказав Фігу.

Нагадаємо, що Барселона прийматиме Інтер у межах першого матчу півфіналу Ліги чемпіонів уже 30 квітня. У паралельній грі ПСЖ зустрінеться з Арсеналом.

Зауважимо, що Луїш Фігу виступав за Барселону з 1995 року по 2000 після чого здійснив сенсаційний перехід у мадридський Реал.

Після 5 років у мадридському клубі португалець перейшов до Інтера, де й завершив кар'єру.