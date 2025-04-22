Циганков не врятував: Жирона зазнала четвертої поразки поспіль у Ла Лізі, програвши Бетісу

Сьогодні, 21 квітня, на "Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві" 32 тур іспанської Ла Ліги закінчувався матчем, у якому Жирона з Віктором Циганковим зазнала поразки від Бетіса з рахунком 1:3.

Український вінгер вийшов у стартовому складі каталонського клубу. І хоча Віктор був одним з найкращих гравців своєї команди, це ніяк не врятувало "червоно-білих" від невдачі.

Інтрига в цьому протистоянні померла одразу після першого тайму, в якому підопічні Мануеля Пеллегріні відправили три м'ячі до сітки воріт суперника.

Все почалося на 6-й хвилині, коли Джонні замкнув головою подачу з кутового у виконанні Іско, якому цього дня виповнилося 33 роки.

Наприкінці тайму "зелено-білі" вразили ворота Пауло Гассаніги ще двічі. Спочатку ударом у дотик з нерабочої правої ноги відзначився Антоні, після чого забив і сам іменинник, причому головою, що для нього зовсім нетипово.

По перерві гра вирівнялася, що дозволило господарям поля забити гол престижу. Цю честь на себе взяв капітан Жирони Крістіан Стуані. Але було вже запізно – гол відбувся тільки на 86-й хвилині.

Цей удар встановив остаточний рахунок зустрічі, який ознаменував четверту поразку команди Циганкова поспіль у чемпіонаті Іспанії. За шість турів до фінішу сезону Жирона йде у трьох очках від зони вильоту.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга

32 тур, 21 квітня

Жирона – Бетіс 1:3 (0:3)

Голи: 0:1 – 6 Джонні, 0:2 – 39 Антоні, 0:3 – 42 Іско, 1:3 – 86 Стуані.

Жирона: Гассаніга – Франсес, Крейчі, Блінд, Гутьєррес – Циганков, Еррера (57 Соліс), Мело, Мартін (46 Порту), Аспрілья (57 ван де Бек) – Данжума (68 Стуані).

Бетіс: Адріан – Руїбаль (46 Бельєрін), Бартра, Натан, Перро – Кардосо, Форнальс (78 Карвалью) – Антоні (78 Родрігес), Іско (60 Ло Чельсо), Еззалзулі (89 Альтіміра) – Кучо.

Попередження: Мело, Франсес, Лопес, – Руїбаль, Перро.

Турнірна таблиця Ла Ліги

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Раніше з'явилася інформація, що Наполі може поборотися з клубом АПЛ за земляка Віктора Циганкова, а саме хавбека Шахтаря Георгія Судакова.