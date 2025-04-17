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CAS розгляне претензії Шахтаря у справі Тете: відома дата слухання

Олексій Мурзак — 17 квітня 2025, 20:52
CAS розгляне претензії Шахтаря у справі Тете: відома дата слухання
Тете
ФК Шахтар Донецьк

24 квітня Спортивний арбітражний суд у Лозанні розглядатиме справу про безкоштовний трансфер півзахисника Шахтаря Тете до Панатінаїкоса.

Про це йдеться на сайті суду.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Тете пограв в орендах за Ліон та Лестер, а 2023 року відмовився повертатися в українську команду, підписавши повноцінний 4-річний контракт з Галатасараєм і підкресливши, що через війну в Україну не повернеться.

У Галатасараї бразилець провів один сезон і був проданий у Панатінаїкос орієнтовно за 10 млн євро, хоча турецький гранд отримав Тете безкоштовно, попри контракт із Шахтарем.

У підсумку, після запитів Шахтаря, ФІФА ухвалила, що Галатасарай повинен виплатити "гірникам" 2,3 млн євро компенсації, а суму повинні віддати клуб і гравець у рівних частках.

Після цього рішення Галатасарай та Тете подали позов до спортивного арбітражного суду в Лозанні.

CAS (Спортивний арбітражний суд в Лозанні) Галатасарай Панатінаїкос Тете Шахтар Донецьк

Тете

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