CAS розгляне претензії Шахтаря у справі Тете: відома дата слухання

24 квітня Спортивний арбітражний суд у Лозанні розглядатиме справу про безкоштовний трансфер півзахисника Шахтаря Тете до Панатінаїкоса.

Про це йдеться на сайті суду.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Тете пограв в орендах за Ліон та Лестер, а 2023 року відмовився повертатися в українську команду, підписавши повноцінний 4-річний контракт з Галатасараєм і підкресливши, що через війну в Україну не повернеться.

У Галатасараї бразилець провів один сезон і був проданий у Панатінаїкос орієнтовно за 10 млн євро, хоча турецький гранд отримав Тете безкоштовно, попри контракт із Шахтарем.

У підсумку, після запитів Шахтаря, ФІФА ухвалила, що Галатасарай повинен виплатити "гірникам" 2,3 млн євро компенсації, а суму повинні віддати клуб і гравець у рівних частках.

Після цього рішення Галатасарай та Тете подали позов до спортивного арбітражного суду в Лозанні.