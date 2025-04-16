Миколенко може змінити клубну прописку в АПЛ: яка команда цікавиться українцем

Український захисник Евертона Віталій Миколенко потрапив до сфери інтересів Тоттенгема.

Про це повідомляє Еverton.news.

За інформацією джерела, "шпори" вже влітку готові зробити пропозицію щодо підписання захисника збірної України. Водночас Евертон працює над продовженням контракту з футболістом.

Команда з Ліверпуля також виявляє інтерес до Рішарлісона, який грає за Тоттенгем, тому не виключається угода, в якій будут задіяні обидва гравці.

У поточному сезону Миколенко зіграв 31 матч за "ірисок", відзначившись двома асистами.

Як відомо, Віталія було визнано одним з найкращих гравців матчу 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Евертоном та Ноттінгемом.