Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Визначилася дата третього матчу півфіналу Суперліги між Київ-Баскетом і Рівним

Олексій Мурзак — 17 квітня 2025, 21:18
Визначилася дата третього матчу півфіналу Суперліги між Київ-Баскетом і Рівним
ФБУ

Третій матч півфінальної серії Суперліги України з баскетболу між Київ-Баскетом і Рівним відбудеться 22 квітня в Києві.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

Вирішальний поєдинок розпочнеться 18.00. Зазначимо, що це буде останній матч, адже серія триває до двох перемог однієї з команд.

У першому матчі перемогу святкував столичний клуб, а другий завершився на користь БК Рівне.

Нагадаємо, що вчора, 16 квітня, визначився перший фіналіст плейоф Суперліги в результаті протистояння Дніпра та Черкаських Мавп.

Київ-Баскет Суперліга БК Рівне

БК Рівне

Рівне здолав Київ-Баскет та зрівняв рахунок у півфінальній серії Суперліги
Рівне намагатиметься не дати Київ-Баскету вийти у фінал Суперліги
ФБУ наклала штраф на Київ-Баскет
Київ-Баскет здобув важку перемогу над БК Рівне у півфіналі Суперліги
Баскетбольна Суперліга: півфінальні дуелі Дніпра, Черкас, Києва та Рівного

Останні новини