Визначилася дата третього матчу півфіналу Суперліги між Київ-Баскетом і Рівним

Третій матч півфінальної серії Суперліги України з баскетболу між Київ-Баскетом і Рівним відбудеться 22 квітня в Києві.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

Вирішальний поєдинок розпочнеться 18.00. Зазначимо, що це буде останній матч, адже серія триває до двох перемог однієї з команд.

У першому матчі перемогу святкував столичний клуб, а другий завершився на користь БК Рівне.

Нагадаємо, що вчора, 16 квітня, визначився перший фіналіст плейоф Суперліги в результаті протистояння Дніпра та Черкаських Мавп.