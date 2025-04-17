Визначилася дата третього матчу півфіналу Суперліги між Київ-Баскетом і Рівним
ФБУ
Третій матч півфінальної серії Суперліги України з баскетболу між Київ-Баскетом і Рівним відбудеться 22 квітня в Києві.
Про це повідомила Федерація баскетболу України.
Вирішальний поєдинок розпочнеться 18.00. Зазначимо, що це буде останній матч, адже серія триває до двох перемог однієї з команд.
У першому матчі перемогу святкував столичний клуб, а другий завершився на користь БК Рівне.
Нагадаємо, що вчора, 16 квітня, визначився перший фіналіст плейоф Суперліги в результаті протистояння Дніпра та Черкаських Мавп.