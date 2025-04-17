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Олійникова завдяки розгромній перемозі вийшла у чвертьфінал турніру ITF у Словенії

Станіслав Матусевич — 17 квітня 2025, 21:29
Олійникова завдяки розгромній перемозі вийшла у чвертьфінал турніру ITF у Словенії
Олександра Олійникова
Instagram Олександри Олійникової

Олександра Олійникова (268) вийшла у чвертьфінал турніру серії ITF W75 у словенському Копері. У матчі другого кола вона розгромила хорватку Тару Вюрт (263).

Матч тривав 1 годину 14 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:1 на користь українки.

За гру Олійникова не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 7 брейків. Її суперниця також не виконувала ейсів, 2 рази помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

ITF W75, Koper
Копер, Словенія, грунт
Призовий фонд: $60,000
Друге коло, 17 квітня

Олександра Олійникова (Україна) – Тара Вюрт (Хорватія) 6:2, 6:1

Це була перші зустріч тенісисток. У чвертьфіналі Олійникова зіграє проти першої сіяної на турнірі Аранчі Рус (87, Нідерланди). Незалежно від результатів матчу, 24-річна гравчиня наступного тижня встановить персональний рекорд у рейтингу WTA.

Нагадаємо, що у матчі першого кола Олійникова перемогла росіянку Єкатерину Макарову (220).

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