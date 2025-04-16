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Мюллер повторив рекорд Мессі у Лізі чемпіонів

Олександр Булава — 16 квітня 2025, 22:55
Мюллер повторив рекорд Мессі у Лізі чемпіонів
Томас Мюллер
FC Bayern

Атакувальний півзахисник Баварії Томас Мюллер зрівнявся з рекордом Ліонеля Мессі за кількістю матчів у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє UEFA Champions League.

35-річний німець розпочав у стартовому складі матч-відповідь проти Інтера у чвертьфіналі турніру. Цей поєдинок став для нього 163-м, аналогічна кількість в ексгравця Барселони та ПСЖ Ліонеля Мессі.

Більше ігор у Лізі чемпіонів зіграли тільки легенда Реала Ікер Касільяс (177) та ексгравець Манчестер Юнайтед, Реала та Ювентуса Кріштіану Роналду (183).

Напередодні Томас Мюллер та мюнхенська Баварія оголосили про підписання короткострокового контракту.

Баварія Томас Мюллер Ліга чемпіонів-2024/25

Томас Мюллер

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