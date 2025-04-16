Мюллер повторив рекорд Мессі у Лізі чемпіонів
Томас Мюллер
FC Bayern
Атакувальний півзахисник Баварії Томас Мюллер зрівнявся з рекордом Ліонеля Мессі за кількістю матчів у Лізі чемпіонів.
Про це повідомляє UEFA Champions League.
35-річний німець розпочав у стартовому складі матч-відповідь проти Інтера у чвертьфіналі турніру. Цей поєдинок став для нього 163-м, аналогічна кількість в ексгравця Барселони та ПСЖ Ліонеля Мессі.
Більше ігор у Лізі чемпіонів зіграли тільки легенда Реала Ікер Касільяс (177) та ексгравець Манчестер Юнайтед, Реала та Ювентуса Кріштіану Роналду (183).
Напередодні Томас Мюллер та мюнхенська Баварія оголосили про підписання короткострокового контракту.