Мюллер повторив рекорд Мессі у Лізі чемпіонів

Атакувальний півзахисник Баварії Томас Мюллер зрівнявся з рекордом Ліонеля Мессі за кількістю матчів у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє UEFA Champions League.

35-річний німець розпочав у стартовому складі матч-відповідь проти Інтера у чвертьфіналі турніру. Цей поєдинок став для нього 163-м, аналогічна кількість в ексгравця Барселони та ПСЖ Ліонеля Мессі.

Більше ігор у Лізі чемпіонів зіграли тільки легенда Реала Ікер Касільяс (177) та ексгравець Манчестер Юнайтед, Реала та Ювентуса Кріштіану Роналду (183).

Müller goes level with Messi 🤝#UCL pic.twitter.com/kN1TkFNRBW — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 16, 2025

Напередодні Томас Мюллер та мюнхенська Баварія оголосили про підписання короткострокового контракту.