Україна розгромно поступилася Австралії у матчі жіночого ЧС у Дивізіоні 2В

Сьогодні, 17 квітня, відбувся третій матч жіночого чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні 2В, у якому взяла участь збірна України.

Після того, як була здобута розгромна перемога над Туреччиною (5:1), "синьо-жовті" готувалися до протистояння з лідером дивізіону в особі Австралії. На жаль, ця гра принесла Україні другу поразку за три матчі.

Австралійки закинули по одній шайбі у перших двох періодах. Надія на камбек та успіх з'явилася, коли на 33-й секунді третього періоду відзначилася Валерія Манчак-Єнсен. Але дубль Сари Семмонс поставив на хрест на цих надіях.

Чемпіонат світу з хокею серед жінок – Дивізіон 2В

3 тур, 17 квітня

Австралія – Україна 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Шайби: 1:0 – 01:22 Жульєн, 2:0 – 32:03 Кілівнік, 2:1 – 40:33 Манчак-Єнсен, 3:1 – 50:40 Семмонс, 4:1 – 57:35 – Семмонс.

Після трьох турів Україна посідає четверте місце Дивізіону 2В, маючи в активі чотири очки. Австралія у свою чергу зі 100%-м результатом залишається лідером.

У наступному турі українська збірна зіграє з командою Бельгії. Цей поєдинок відбудеться 19 квітня.

Нагадаємо, що вчора, 16 квітня, юнацька збірна України переграла Словенію у товариському матчі.