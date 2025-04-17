Світоліна впевнено виграла українське дербі і вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Руані
Еліна Світоліна (18) вийшла у чвертьфінал грунтового турніру серії WTA 250 у французькому Руані. У другому колі вона розгромила іншу українку, Ангеліну Калініну (65).
Матч тривав 1 годину 20 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:0 на користь першої ракетки України.
Старт першого сету був за Світоліною. Вона мала брейк-пойнти на перших трьох подачах Калініної, однак реалізувати змогла лише один. Ближче до середини партії гра вирівнялася, і Ангеліна змогла зрівняти рахунок, 4:4.
У цей важливий момент матчу Світоліна змогла одразу ж зробити ще один брейк, а потім з серйозними труднощами, відігравши три брейк-пойнти, взяти свою подачу і перший сет.
Друга партія не виглядала зовсім односторонньою, проте Еліна не віддала жодного гейму співвітчизниці й святкувала перемогу.
За матч Світоліна 4 рази подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 5 брейків. Калініна виконала 1 ейс, теж не помилялася на подачі та зробила 1 брейк із 7 можливостей.
Еліна Світоліна (Україна) – Ангеліна Калініна (Україна) 6:4, 6:0
Це була четверта зустріч суперниць, усі виграла Еліна. У чвертьфіналі Світоліна зустрінеться з переможницею матчу між Джессікою Бузас Манейро (73, Іспанія) та Варварою Грачовою (67, Франція).
Нагадаємо, що у першому колі змагань у Руані Еліна Світоліна виграла у Жиль Тайхманн (96, Швейцарія), а Ангеліна Калініна була сильнішою за Нао Хібіно (214, Японія).