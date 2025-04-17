Світоліна впевнено виграла українське дербі і вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Руані

Еліна Світоліна (18) вийшла у чвертьфінал грунтового турніру серії WTA 250 у французькому Руані. У другому колі вона розгромила іншу українку, Ангеліну Калініну (65).

Матч тривав 1 годину 20 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:0 на користь першої ракетки України.

Старт першого сету був за Світоліною. Вона мала брейк-пойнти на перших трьох подачах Калініної, однак реалізувати змогла лише один. Ближче до середини партії гра вирівнялася, і Ангеліна змогла зрівняти рахунок, 4:4.

У цей важливий момент матчу Світоліна змогла одразу ж зробити ще один брейк, а потім з серйозними труднощами, відігравши три брейк-пойнти, взяти свою подачу і перший сет.

Друга партія не виглядала зовсім односторонньою, проте Еліна не віддала жодного гейму співвітчизниці й святкувала перемогу.

🇺🇦Elina Svitolina beats compatriot 🇺🇦Anhelina Kalinina 6-4, 6-0, reaching the WTA 250 Rouen quarterfinals.



It's her 15th win this season.



Next up: 🇪🇸Bouzas Maneiro or 🇫🇷Gracheva pic.twitter.com/wwnPmQ5SCQ — Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) April 17, 2025

За матч Світоліна 4 рази подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 5 брейків. Калініна виконала 1 ейс, теж не помилялася на подачі та зробила 1 брейк із 7 можливостей.

Open Capfinances Rouen Métropole – WTA 250

Руан, Франція, грунт (зал)

Призовий фонд: $275,094

Друге коло, 17 квітня

Еліна Світоліна (Україна) – Ангеліна Калініна (Україна) 6:4, 6:0

Це була четверта зустріч суперниць, усі виграла Еліна. У чвертьфіналі Світоліна зустрінеться з переможницею матчу між Джессікою Бузас Манейро (73, Іспанія) та Варварою Грачовою (67, Франція).

Нагадаємо, що у першому колі змагань у Руані Еліна Світоліна виграла у Жиль Тайхманн (96, Швейцарія), а Ангеліна Калініна була сильнішою за Нао Хібіно (214, Японія).